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Kane rescata a Inglaterra

Logran imponerse a Congo y jugarán contra México en 8vos. de final

Por El Universal

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Kane rescata a Inglaterra
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      México.- México ya conoce a su rival para los octavos de final del Mundial 2026. Inglaterra derrotó al RD Congo (2-1) y ahora viajará al país para medirse al equipo de Javier Aguirre para buscar continuar con su aventura mundialista.

      En un encuentro complejo para el cuadro británico, Harry Kane apareció para sacar adelante a los suyos y colocarlos en la batalla de la siguiente fase de la competencia, en la que enfrentarán al tricolor en un inmueble que muchos conocerán por primera vez.

      Los del Congo tomaron ventaja temprano en el duelo con la anotación Brian Cipenga al minuto 7 del encuentro. El delantero congoleño definió con categoría en el área inglesa, pero contó con la complicidad de Pickford, quien podría haber hecho más. A lo largo del juego, los de Tuchel coleccionaron grandes oportunidades de gol, pero el arquero Lionel M´Pasi estuvo en plan grande, deteniendo los embates de Bellingham y Kane.

      La figura del portero africano fue vital para que el Congo soñara con poder meterse a la siguiente fase, pues llegaron al minuto 74 con la victoria parcial, hasta que apareció Harry Kane.

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      El histórico delantero inglés no perdonó con su cabezazo para vencer a M´Pasi y colocó el empate en el electrónico. Parecía que el encuentro se extendería a los tiempos extras, pero otra vez apareció Kane para evitarlo.

      Con una soberbia jugada en el área grande del Congo, el del Bayern Múnich se generó el espacio y clavó el esférico en el ángulo del portero rival para así sentenciar el duelo y poner en la mira a México. Los dirigidos por Javier Aguirre consiguieron su pase a esta ronda al derrotar 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México, mítico recinto que ahora recibirá a ingleses en un duelo que genera alta expectativa.

      El próximo domingo 5 de julio, México buscará derrotar a Inglaterra frente a su afición para despedirse en lo alto de sus partidos en tierras aztecas y llegar a Estados Unidos con la ilusión de seguir avanzando.

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