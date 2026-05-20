Karate potosino hace historia en ON-2026

La delegación de karate de San Luis Potosí firmó una actuación histórica dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 al proclamarse campeona nacional de la disciplina, superando a potencias deportivas como Nuevo León y Jalisco.

La selección potosina estuvo integrada por 17 atletas, entre hombres y mujeres, quienes consiguieron un total de 15 medallas para colocar a San Luis Potosí en la cima del medallero nacional de karate.

La cosecha estuvo conformada por ocho medallas de oro, tres preseas de plata y cuatro más de bronce, resultados que reflejan el crecimiento y consolidación del karate potosino dentro del escenario nacional juvenil.

Entre las actuaciones más sobresalientes destacó la de Valeria Juárez, quien logró conquistar por cuarto año consecutivo la medalla de oro en su categoría dentro de la Olimpiada Nacional, consolidándose como una de las máximas figuras del karate mexicano.

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Asimismo, tanto Valeria Juárez como Orlando Reyna Cano tuvieron una participación sobresaliente al convertirse en medallistas en dos disciplinas diferentes durante esta edición 2026.

Además de sus logros en karate, ambos atletas también brillaron en la disciplina de judo, donde consiguieron medallas de plata para San Luis Potosí, demostrando su versatilidad y alto nivel competitivo.

Con este resultado histórico, San Luis Potosí reafirma el gran momento que vive en el deporte juvenil y continúa consolidándose como una de las entidades protagonistas dentro de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 gracias al talento, disciplina y preparación de sus atletas.