Katia Itzel García será histórica

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México.- Dirigir un partido en la Copa del Mundo Norteamérica 2026 es el "máximo sueño" de Katia Itzel García. En unos días, se hará realidad.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la árbitra mexicana platicó sobre el "cúmulo de emociones" que tiene, de cara a su primera participación en un Mundial.

"[Estoy] muy emocionada, ya estamos a nada del Mundial; obviamente, hay nerviosismo, ansiedad y también mucha felicidad de poder estar a nada de cumplir un sueño. Es la dicha de lograr ese sueño y poder vivirlo", declaró.

La silbante de 33 años compartió cómo vivió el momento en que leyó su nombre en la "lista tan anhelada" de la FIFA.

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"Recuerdo que estaba entrenando. Cuando termino, tomo el celular y veo que había muchos mensajes y llamadas perdidas. Luego, luego presentí y me empezó a latir rápido el corazón. El primer grupo [de chat] que abrí fue el de mi equipo arbitral y ahí estaba la noticia. La alegría fue inmediata y le avisé a mi familia que el sueño se había cumplido", compartió.

La originaria de la Ciudad de México es consciente de que haber sido incluida en el selecto grupo de 52 árbitros centrales "sólo es un pasito" en su anhelo mundialista, por lo que todavía tiene que trabajar para recibir una designación.

"Mi sueño a corto plazo es arbitrar uno de esos tantos juegos que va a haber en esta Copa del Mundo, quiero enfocarme muchísimo en eso. Lo importante y lo real ya viene, ahí es donde se consolida todo. Vamos pasito a pasito", se sinceró.

Es una de las dos silbantes que estarán en Norteamérica 2026, junto con la experimentada estadounidense Tori Penso.