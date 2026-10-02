Kei Nishikori dice adiós al tenis

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TOKIO.- Kei Nishikori se despidió de forma emotiva del tenis en el Abierto de Japón.

Nishikori perdió el jueves 6-4, 6-4 ante el segundo preclasificado, Frances Tiafoe, en la primera ronda. El exfinalista del Abierto de Estados Unidos de 36 años, quien llegó a ocupar el puesto número 4 del ranking, había comentado a principios de semana que tenía sentimientos encontrados ante lo que sería su último torneo de máximo nivel en casa.

"Me entusiasma jugar en Japón, pero también sé que este es mi último momento. Así que es un poco triste", afirmó.

Nishikori anunció en mayo que planeaba retirarse al final del año y recibió una invitación para el Abierto de Japón, torneo que ganó en 2012 y 2014. Su carrera terminó con una derrota.

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Nishikori se perdió el Abierto de Australia en enero por dolor en el hombro derecho y en los últimos años se vio afectado por las lesiones. También se perdió el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Tras debutar como profesional en 2007, Nishikori se convirtió en el primer jugador japonés en avanzar a la final de un torneo de Grand Slam de individuales masculinos cuando llegó al partido por el título del U.S. Open 2014 en Nueva York, que perdió en sets corridos ante Marin Cilic.

Poco antes en Tokio, Taylor Fritz (3) perdió 6-7 (7), 6-4, 6-3 ante el español Jaume Munar.

El primer preclasificado, Carlos Alcaraz, tiene previsto jugar más tarde contra el estadounidense Alex Michelsen. La semana pasada, Alcaraz derrotó a Fritz 6–3, 4–6, 13–11 en la Copa Laver en Londres.