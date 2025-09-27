logo pulso
Kenia Lechuga consigue bronce en el Mundial de Remo

Por El Universal

Septiembre 27, 2025 09:36 a.m.
A
Kenia Lechuga consigue bronce en el Mundial de Remo

Kenia Lechuga vuelve a colocarse entre las mejores atletas de su disciplina al conquistar la presea de bronce en la Final femenil de sculls individual en el Mundial de remo, celebrado en China.
La mexicana, quien en 2023 fue subcampeona del mundo, logró el tercer lugar luego de terminar apenas dos segundos atrás de la ya experimentada estadounidense, Michelle Sechser, quien se llevó la medalla de oro.
Lechuga, de 31 años, atleta olímpica en 2016, 2020 y 2024, registró un tiempo de 07:32.23, detrás de la china Dandan Pan, que ganó plata.
Además, es la segunda medalla mundial que gana en esta prueba, pues hace dos años, logró la plata en Belgrado.
"Estoy muy contenta de tremenda temporada. Este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte", escribió Kenia en su cuenta de Instagram.

Kenia Lechuga consigue bronce en el Mundial de Remo
Kenia Lechuga consigue bronce en el Mundial de Remo

Kenia Lechuga consigue bronce en el Mundial de Remo

SLP

El Universal

