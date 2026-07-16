Keylor Navas pide paciencia y más refuerzos

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Los Pumas están listos para comenzar un nuevo capítulo en su historia, de la mano de Esteban Solari.

El próximo sábado debutan en el Apertura 2026, recibiendo al Pachuca en CU, y Keylor Navas aseguró que el no haber sido campeones y la salida de Efraín Juárez ya quedó en el pasado y están "con toda la ilusión del mundo de empezar un proceso nuevo".

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"En la final no nos alcanzó, no logramos el objetivo, pero el equipo hizo un esfuerzo enorme; perder siempre es feo, pero el grupo está bien. Mostramos que sí se puede [competir] y eso puede servir de motivación. Tenemos que dar siempre el 100%, estar con disposición, creer en el nuevo cuerpo técnico y tratar de dar el máximo, tenemos que estar comprometido todos", declaró el tico.En conferencia de prensa, el portero y capitán auriazul pidió "tranquilidad" para el proceso del Tano, pero no dudó en afirmar que el cuerpo técnico y los futbolistas "tienen la capacidad de llegar a una nueva final", por lo que trabajarán para cumplir con ese primer objetivo."Cuando un cuerpo técnico llega, tiene que ir adaptando su idea, los proyectos no se construyen de la noche a la mañana. Hay que tener paciencia y ser realistas, somos un equipo en construcción, tenemos que ser conscientes de eso. Es cierto que todos queremos estar en finales y nos vamos a esforzar [porque] tenemos la ilusión, las ganas y hay material para poder hacerlo", se sinceró.Con la jerarquía que tiene, el Halcón reconoció que los Pumas de Esteban Solari todavía requieren de más refuerzos para que "se consolide el proyecto" porque no será suficiente con los tres que han llegado (Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Víctor Arteaga)."Llegaron con muy buena disposición y muchas ganas de trabajar. Son jugadores con un recorrido enorme y esta es una oportunidad para ellos para volver a su mejor y ojalá que así sea, pero se necesitan de más fichajes para poder seguir luchando, los equipos ganan cuando se hace una gran inversión [porque] necesitan tener veintitantos jugadores de peso, eso hace la diferencia", sentenció Keylor Navas.