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Fuerzas Armadas de EU atacan Irán por quinto día consecutivo

Los ataques buscan degradar las capacidades militares en la región del estrecho de Ormuz

Por EFE

Julio 16, 2026 04:40 p.m.
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Fuerzas Armadas de EU atacan Irán por quinto día consecutivo
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      Las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron este jueves una nueva ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo, informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en medio de la reescalada de la guerra.

      "Hoy a las 2:00 p.m., hora del este (18:00 GMT), las fuerzas de EE.UU. comenzaron a ejecutar una nueva ola de ataques contra Irán por quinta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

      El mando militar no ofreció más detalles, aunque en los bombardeos pasados aseguró haber atacado centros de mando, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia para debilitar la capacidad de Irán de atacar barcos en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba la quinta parte del crudo global antes de la guerra.

      Por otro lado, las autoridades de Irán informaron este jueves del impacto de proyectiles estadounidenses contra un aeropuerto en la provincia de Semnan, en el norte del país, sin reportar muertos por ahora.

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      La República Islámica también acusó este día a Washington de "un crimen de guerra" por un ataque contra un lugar en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil de la ciudad suroccidental de Ahvaz.

      Estados Unidos reinició el fin de semana una ofensiva contra varias ciudades iraníes, en especial en la costa sur del país, por orden del presidente Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio tras los ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

      Además, el Centcom reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

      Teherán también ha lanzado ataques de represalia contra objetivos estadounidenses en países de la región como Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros.

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