logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Papá de Gilberto Mora se integra al cuerpo técnico de los Xolos

El estratega Sebastián Abreu destaca la experiencia de Mora en fuerzas básicas y su aporte al proyecto deportivo.

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:56 p.m.
A
Papá de Gilberto Mora se integra al cuerpo técnico de los Xolos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El papá de Gilberto Mora se integrará al cuerpo técnico de Sebastián "El Loco" Abreu en los "Xolos" de Tijuana. El exfutbolista Gilberto Mora Olayo será un refuerzo para el torneo Apertura 2026 del balompié mexicano, después de que en el certamen pasado la escuadra fronteriza quedó eliminada sin la posibilidad de Liguilla.


      En una entrevista para los micrófonos de Claro Sports, "El Loco" Abreu confirmó que Mora Olayo será parte de su proyecto deportivo, donde podrá seguir de cerca a su hijo en su regreso a las canchas tijuaneses, tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de 2026: "Incorporamos al cuerpo técnico a Gil Mora. A la 'magia' porque él era la 'magia' de verdad. Después vino 'Gilito', pero el de la 'magia' de verdad era el papá", reveló el estratega.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Antes de integrarse al cuerpo técnico de Abreu, Gilberto Mora Olayo trabajaba como entrenador en las fuerzas básicas del club.
      "Tiene una vasta trayectoria en fuerzas básicas. Nos permite conocer a detalle lo emocional, la personalidad y las características de los jugadores para saber dónde pueden ser mejor subrayados", enfatizó el estratega.
      El camino de los "Xolos" de Tijuana en el Apertura 2026 empezará este jueves, 16 de julio, en el Estadio Caliente. La escuadra fronteriza recibirá a Tigres con el deseo de empezar con el pie derecho y sumar sus primeros puntos en el torneo.

      ¿Gilberto Mora jugará en el arranque del Apertura 2026?
      Pese a que ya se integró a los entrenamientos de los "Xolos" de Tijuana, después de su participación en el Mundial de 2026, Gilberto Mora no estará disponible para el encuentro más inmediato de la escuadra fronteriza. De acuerdo con Sebastián Abreu, "viene de 10 días de descanso para absorber todo lo vivido, y necesitamos una introducción de tres días para poder pensar en tenerlo disponible para el partido contra León".
      El duelo contra León corresponde a la segunda jornada del torneo Apertura 2026, mismo que se disputará el próximo 24 de julio.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Papá de Gilberto Mora se integra al cuerpo técnico de los Xolos
      Papá de Gilberto Mora se integra al cuerpo técnico de los Xolos

      Papá de Gilberto Mora se integra al cuerpo técnico de los Xolos

      SLP

      El Universal

      El estratega Sebastián Abreu destaca la experiencia de Mora en fuerzas básicas y su aporte al proyecto deportivo.

      Lía Cueva y Kenny Zamudio brillan en Copa México de Clavados
      Lía Cueva y Kenny Zamudio brillan en Copa México de Clavados

      Lía Cueva y Kenny Zamudio brillan en Copa México de Clavados

      SLP

      El Universal

      La competencia en Guadalajara reunió a clavadistas internacionales en pruebas clave para la preparación nacional.

      Atlas suma a Jorge Sánchez para el Apertura 2026
      Atlas suma a Jorge Sánchez para el Apertura 2026

      Atlas suma a Jorge Sánchez para el Apertura 2026

      SLP

      El Universal

      Con 28 años de edad, el zaguero regresa a la Liga MX

      Cabo Verde, selección que empató a los dos finalistas del torneo
      Cabo Verde, selección que empató a los dos finalistas del torneo

      Cabo Verde, selección que empató a los dos finalistas del torneo

      SLP

      El Universal

      La selección de Cabo Verde logró empatar con España y Argentina sin perder en tiempo reglamentario en el Mundial 2026.