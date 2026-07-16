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Platas ve a México como favorito para ganar medallas en Copa México

Atletas mexicanos lograron podios en trampolín y plataforma durante la jornada inaugural en Guadalajara.

Por El Universal

Julio 16, 2026 04:51 p.m.
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Platas ve a México como favorito para ganar medallas en Copa México
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      Luego de una intensa jornada inaugural en la Copa México de Clavados, Fernando Platas se mostró optimista por el nivel exhibido por la delegación nacional y por el panorama que vislumbra para el equipo en los próximos días de competencia.


      El presidente de Aquatics México destacó la calidad y profundidad del grupo de atletas, considerando que la mezcla de experiencia y juventud coloca al país en una posición favorable para pelear por los primeros lugares en Guadalajara.

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      "La expectativa es que México venga y haga lo que sabe hacer como uno de los mejores equipos del mundo: ganar varias medallas. Es muy importante verse ante los grandes rivales, que los entrenadores puedan evaluar las calificaciones y, sobre todo, que los jóvenes adquieran experiencia para las competencias juveniles y que los mayores continúen su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe", mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.
      Además, Platas destacó que actuaciones como las mostradas en Guadalajara confirman que el relevo generacional en los clavados mexicanos avanza por buen camino.
      El dirigente resaltó el tercer lugar de Lía Cueva y el cuarto puesto de Aranza Vázquez en el trampolín de tres metros, al igual que el desempeño de Kenny Zamudio, quien terminó segundo, Randal Willars, tercero, Kevin Berlín, cuarto, y Emilio Treviño en la plataforma de 10 metros varonil.
      "El plan es seguir impulsando a los jóvenes. Sabemos quiénes podrían llegar a los Juegos Olímpicos de 2028, pero también debemos comenzar a trabajar pensando en el ciclo rumbo a 2032. Hay una nueva generación y nos da muchísimo gusto verla exigirse al máximo. Tenemos un equipo con proyección a largo plazo", finalizó.

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