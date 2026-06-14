Knicks de NY se consagra campeón de la NBA

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SAN ANTONIO.- Jalen Brunson y los Knicks de las remontadas lo hicieron de nuevo. Y ahora son los campeones.

Por primera vez en 53 años, Nueva York manda en la NBA. Brunson anotó 45 puntos, incluidos 13 consecutivos para Nueva York en el cuarto periodo, y los Knicks vencieron 94-90 a los Spurs de San Antonio en el quinto juego de las Finales de la NBA el sábado por la noche.

Los Knicks ganaron la serie 4-1, tras remontar desventajas de doble dígito en cada una de esas cuatro victorias. La desventaja fue de 16 el sábado por la noche. Brunson y los Knicks no se inmutaron.

Brunson, como correspondía, cerró con broche de oro. Estableció un récord de los Knicks de puntos en un partido de finales; el anterior era de 38, de Willis Reed contra los Lakers de Los Ángeles en el tercer juego de la serie de 1970. Ahora le pertenece al base zurdo que cambió el rumbo de la franquicia cuando llegó hace cuatro años.

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Mikal Bridges y Josh Hart —las otras dos piezas del trío de los "Nova Knicks", que también incluye a Brunson; tres jugadores que fueron campeones de la NCAA con Villanova y se unieron en Nueva York para intentar lograr lo mismo— se combinaron para anotar 27 puntos. Bridges tuvo 14 y Hart aportó 13.

Brunson ganó dos títulos de la NCAA con Villanova —ambos en Texas: el de 2016 en Houston y el de 2018 en San Antonio, a apenas unas millas de la arena que los Spurs consideran su casa. Un triplete de títulos en Texas, y este fue, sin duda, el más dulce de todos.

Dylan Harper anotó 25 por los Spurs, que recibieron 19 puntos, 14 rebotes y cinco tapones de Victor Wembanyama.

Los Knicks mejoraron a 4-0 en oportunidades de cerrar series esta temporada, ganándolas todas como visitantes. Sin embargo, no se sintió como jugar fuera de casa: miles de aficionados de Nueva York viajaron a Texas para presenciar un momento que se venía gestando desde hace 53 años.

Nueva York quedó al borde de este título tras remontar una desventaja de 29 puntos en el cuarto juego para ganar 107-106 con un palmeo de OG Anunoby a 1,2 segundos del final el miércoles por la noche. Fue la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA y la mayor remontada en cualquier partido de esta temporada, ya fuera de campaña regular o de playoffs.

En comparación, una remontada de 16 puntos en este pareció fácil.