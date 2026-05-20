Knicks doblegan a los Cavaliers

Nueva York.- Los New York Knicks remontaron este martes 22 puntos de desventaja en el cuarto período y triunfaron por 115-104 en la prórroga contra los Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden, para tomar ventaja 1-0 en las finales del Este de la NBA en un final de infarto.

Los Cavaliers mandaban 93-71 con 7.52 por jugar en el cuarto período, pero un parcial de 30-8 de los Knicks envió el partido a la prórroga y abrió el camino hacia la mayor remontada en los últimos trece años de ´playoffs´ de la NBA.

Jalen Brunson anotó 17 de sus 38 puntos entre el cuarto período y la prórroga y acabó el encuentro con 15 de 29 en tiros de campo, cinco rebotes y seis asistencias.

"Seguimos luchando, creyendo. Encontramos una manera, no sé de verdad qué decir", dijo Brunson al acabar el partido.

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El parcial final de los Knicks fue de 44-11 contra unos Cavs que, tras ganar el pasado domingo el séptimo partido de las semifinales del Este contra los Detroit Pistons, se derritieron cuando estaban a un paso de la línea de meta.

Brunson contó con el apoyo de Mikal Bridges (18 puntos), el dominicano Karl Anthony Towns (13 puntos y 13 rebotes), Josh Hart (13 puntos) y OG Anunoby (13).

Los Cavs lo tuvieron ganado, pero sucumbieron en el cuarto período. Donovan Mitchell firmó 29 puntos y hasta seis robos, pero solamente anotó tres puntos en en el cuarto período.

James Harden metió quince puntos, pero terminó con uno de siete entre el cuarto período y la prórroga, cuando los Cavs perdieron lucidez. Evan Mobley logró un doble doble de quince puntos y catorce rebotes, pero los Cavs sufrieron una derrota muy dura de asimilar en Nueva York.