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Krejcikova elimina a Mirra Andreeva

La excampeona de Wimbledon echa a la ganadora de Roland Garros

Por EFE

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Krejcikova elimina a Mirra Andreeva
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      La checa Barbora Krejcikova, campeona de Wimbledon hace dos años, dejó la presente edición del torneo sin la flamante ganadora de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva a la que venció por 4-6, 7-5 y 6-4.

      La pupila de la española Conchita Martínez, quinta del mundo, se despidió por la vía rápida en el All England Club batida por la checa de 30 años que tardó dos hora y 44 minutos en alcanzar la tercera ronda.

      Andreeva llegó a Londres sin triunfo alguno en hierba porque cayó en el primer partido del torneo de Bad Homburg ante su compatriota EKaterina Alexandrova. Tras superar a la polaca Magda Linette en su puesta en escena en Wimbledon fue a menos ante Krejcikova que solo había ganado uno de los cuatro partidos previos entre ambas. La rusa, que lanzó la raqueta a su silla tras perder el encuentro y quedar eliminada, salvó seis puntos de partido antes de claudicar. Krejcikova, otrora número dos del mundo, jugará en tercera ronda ante su compatriota Nikola Bartunkova que eliminó a KAterina Siniakova por 6-2 y 6-4.

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