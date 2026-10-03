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Le arrebata Italia un punto a Francia

Por EFE

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Le arrebata Italia un punto a Francia
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      Saint-Denis.- Italia, el país donde Zinedine Zidane desarrolló buena parte de su carrera de futbolista, su último rival en el césped en un recuerdo aciago en su brillante carrera, amargó la puesta de largo del seleccionador francés ante su público y arrancó un empate que relanza a los transalpinos en la Liga de las Naciones.

      Dominadores pero no resolutivos, los ´bleus´ no pudieron firmar la tercera victoria en tantos partidos de Zizou en el banquillo. Cuando parecía que un tanto de Michael Olise iba de nuevo a salvar a su técnico, un error en la defensa permitió a Bastoni lograr un empate valiosísimo para los de Roberto Mancini.

      Que incluso pudieron llevarse más premio en el tramo final, que Francia afrontó con 10 tras la expulsión de Dayot Upamecano, pero que demostró que a los ´azurra´ les queda camino por delante en su recuperación.

      La electricidad y la emoción se sentían en el recinto que esperaba el reencuentro con el ídolo, Zinedine Zidane, autor de algunas de las páginas más gloriosas que se han firmado en el Estadio de Francia.

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      Fue él, en un amistoso contra España, quien marcó el primer tanto de la historia del ya icónico estadio y, de nuevo él, ese mismo año, celebró en su césped el primer Mundial de Francia. El público francés tenía sed de Zizou y así lo hizo saber cuando la megafonía anunció su hombre y cuando las luces se encendieron para dejar ver un impresionante mosaico con su nombre en las gradas.

      La comunión es total y solo faltaba que el equipo acompañara. Tenía que lucirse ante un rival de prestigio, aunque tras haber faltado a los tres últimos Mundiales en plena crisis de identidad en la segunda etapa de Roberto Mancini a los mandos.

      Ambos entrenadores multiplicaron los cambios, piedras de toque de cara a forjarse la personalidad que ambos técnicos quieren para su equipo.

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