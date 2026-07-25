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LeBron James ficha por 76ers

El exalero de Lakers firmó para las próximas 2 temporadas de la NBA

Por EFE

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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LeBron James ficha por 76ers
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      Miami.- LeBron James firmará un contrato con los Philadelphia 76ers para las dos siguientes temporadas de la NBA, según informó este viernes el agente del jugador a la cadena ESPN, poniendo fin a las dudas sobre el futuro del alero, de 41 años.

      James percibirá 8 millones de dólares y tendrá una opción para extender su vinculación con los 76ers una tercera temporada.

      El alero, cuatro veces campeón de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020), era la pieza más cotizada de la agencia libre, tras finalizar este verano su contrato con Los Angeles Lakers.

      Su fichaje por los 76ers convierte a los de Philadelphia en aún más candidatos al anillo. La franquicia, en la que ya se encontraban Tyrese Maxey y Joel Embiid, había recibido este mismo mes al escolta Jaylen Brown en un traspaso con los Boston Celtics.

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      El conjunto de Pensilvania finalizó en séptima posición en la Conferencia Este la pasada campaña, con un balance de 45-37, pero alcanzó la segunda ronda de ´playoffs´ tras ganar en siete partidos a los Celtics.

      Sin embargo, fueron barridos por los New York Knicks, que terminarían levantando el título.

      James disputó 60 partidos con los Lakers en la última temporada, en los que promedió 20.9 puntos, 7.2 asistencias y 6.1 rebotes por noche.

      Ante la ausencia de Luka Doncic, por lesión, en los ´playoffs´, actuó como primera espada del conjunto angelino, aunque no logró evitar que cayeran 4-0 en segunda ronda contra los Oklahoma City Thunder.

      De cumplir sus dos años de contrato, James alcanzará las 25 temporadas en la NBA, extendiendo el récord histórico que ya posee.

      El alero, cuatro veces MVP, es además el máximo anotador en la historia de la competición.

      Con su fichaje por los 76ers, James regresará a la Conferencia Este, donde transcurrió la mayor parte de su carrera tras ser seleccionado como el número 1 del ´draft´ de 2003 por los Cleveland Cavaliers, y fichar por los Miami Heat en 2010.

      Ambos equipos habían sonado como dos de los principales candidatos a hacerse con sus servicios este verano, pero perdieron la batalla contra los 76ers.

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