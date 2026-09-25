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Les urge el triunfo a Xolos y Rojinegros

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Les urge el triunfo a Xolos y Rojinegros
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En un duelo parejo Xolos y Atlas se enfrentan este viernes en busca de retomar el camino en el futbol mexicano luego de no sumar tres puntos en sus últimos cotejos.

      El conjunto xoloitzcuintle quiere volver a los primeros puestos del torneo Apertura tras verse rezagado por una derrota y un empate en sus últimos dos partidos. Mientras que los Rojinegros del Atlas suma cuatro encuentros sin sumar de tres unidades por lo que al momento se encuentra fuera de los puestos de liguilla.

      Aunque Xolos y Atlas suman 14 unidades, séptimo y noveno sitio, respectivamente, el conjunto fronterizo aún tiene un partido pendiente, visita a la capital para enfrentar a las Águilas del América.

      Los perros de la ciudad fronteriza saltarán a la cancha del Estadio Caliente para hacer valer su condición de local manteniendo la racha positiva en casa. Los Xolos no conocen la derrota en su madriguera.

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      El duelo luce parejo, ambos cuadros suman 14 puntos, los Xolos no han sido derrotados en su casa, pero el Atlas de cuatro visitas ha ganado tres. Atlas tiene la ventaja en lo que se refiere a goles anotados, ha festejado en 13 ocasiones una más que el conjunto de Xolos, pero ha recibido 15 anotaciones en contra, por su parte, los canes han permitido 10 goles en contra.

      Gilberto Mora, de Xolos y Jorge Sánchez, de Atlas, son bajas sensibles para este enfrentamiento, ambos jugadores fueron convocados por Rafael Márquez para los duelos de la Selección Mexicana.

      El partido entre Xolos vs Atlas esta pactado por disputarse este viernes en cancha del Estadio Caliente empunto de las 21 horas.

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