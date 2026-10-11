Lewis Hamilton se ausenta tras estrategia fallida en Singapur

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SINGAPUR (AP) — Lewis Hamilton se perdió sus compromisos con los medios después de la carrera tras sentirse mal luego del Gran Premio de Singapur el domingo, después de haberse disculpado previamente con Ferrari por una decisión estratégica que le costó un podio en la Fórmula Uno.

Ferrari dijo en un comunicado que Hamilton había sido visto por el equipo médico de la FIA en el circuito y que se le dio permiso para no asistir a las entrevistas de pilotos que se realizan después de las carreras.

Poco después de que terminó la carrera en las típicas condiciones calurosas y húmedas de Singapur, el piloto británico se arrodilló mientras esperaba detrás de otros pilotos para el pesaje.

Estrategia y disculpas de Lewis Hamilton tras el Gran Premio

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El mensaje por radio de Hamilton tras la carrera sugirió que había sido su elección mantenerse con neumáticos más viejos en lugar de arriesgarse a perder posición con una segunda parada en boxes.

"Perdón, chicos, hoy los decepcioné con esa estrategia. Fue mi decisión y perdimos puntos valiosos", dijo el británico.

"Intentaré compensarlo en la próxima. Aunque gran trabajo con la parada en boxes".

Hamilton podría haber parado para montar neumáticos frescos, como hizo su compañero de equipo Charles Leclerc, durante una desaceleración por auto de seguridad virtual después de que el Aston Martin de Lance Stroll se detuvo en pista por un problema con el embrague.

El siete veces campeón llegó a estar en el segundo puesto, pero terminó luchando por el agarre en las calles de Singapur: primero tuvo que dejar pasar a su compañero de equipo Charles Leclerc y luego fue alcanzado por Kimi Antonelli, Lando Norris y Oscar Piastri, cayendo hasta el sexto puesto. El segundo puesto de Leclerc fue su mejor resultado desde julio.

Reacciones oficiales y análisis de la estrategia fallida

Ferrari no proporcionó de inmediato una actualización sobre el estado de Hamilton, pero difundió un comunicado del piloto británico con más detalles sobre su decisión estratégica.

"Hoy no fue el resultado que buscábamos y fue culpa mía", dijo Hamilton en el comunicado, explicando que había intentado una estrategia de una sola parada comenzando con el neumático medio, más lento, pero no funcionó.

Hamilton añadió que luego "se perdió la entrada" a boxes para una posible segunda parada bajo el auto de seguridad virtual, lo que lo dejó con neumáticos blandos muy desgastados.

"Una lección dolorosa hoy, pero asumo toda la responsabilidad por las decisiones que tomé", añadió. "No todas las decisiones saldrán bien, y puedo aceptar equivocarme, pero lo siento por el equipo por los puntos que perdimos hoy. Ellos ponen muchísimo en cada fin de semana, y yo quería darles más. Seguiré trabajando y volveré a la carga en la próxima carrera".

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, también lamentó la estrategia fallida.

"Lo llamamos, los llamamos a ambos para entrar a boxes. Habría sido P2-P3 porque estábamos P2-P3 en pista, y se perdió la entrada a boxes y, sinceramente, es una pena porque también está perdiendo un podio", dijo Vasseur a Sky Sports. "Estaba clarísimo por la radio. Pero ahora concentrémonos en (la próxima carrera en) Austin".