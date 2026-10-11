Jaguars ganan con gol de campo de Cam Little en Londres
El partido se definió en un final frenético en el Tottenham Hotspur Stadium con un gol de campo decisivo.
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LONDRES (AP) — Cam Little pateó un gol de campo de 57 yardas cuando expiraba el tiempo y los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo 19-17 a los Eagles de Filadelfia después de que el regreso de kickoff de 53 yardas de Ameer Abdullah dejara 1 segundo en el reloj en un desenlace frenético en el Tottenham Hotspur Stadium.
Gol decisivo de Cam Little en el último segundo
Los Eagles habían tomado ventaja de 17-16 con un gol de campo de 48 yardas de Jake Elliott cuando quedaban 8 segundos, después de que el intento de punto extra de Little se fuera desviado a la izquierda tras la recepción de touchdown de 27 yardas de Parker Washington al final del cuarto periodo.
Ausencias y desempeño de los Eagles en Londres
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Filadelfia, que tiene marca de 2-3 por primera vez desde 2021, jugó sin su principal corredor, Saquon Barkley, y sin el receptor DeVonta Smith, además de hacerlo con una línea ofensiva improvisada.
Trevor Lawrence completó 24 de 39 pases para 331 yardas y dos touchdowns —ambos a Washington— además de una intercepción por los Jaguars (4-1).
Jalen Hurts completó 21 de 40 pases para 220 yardas y un touchdown. Jalen Carter tuvo dos capturas y dos balones sueltos forzados por los Eagles.
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