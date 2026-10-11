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Jaguars ganan con gol de campo de Cam Little en Londres

El partido se definió en un final frenético en el Tottenham Hotspur Stadium con un gol de campo decisivo.

Por AP

Octubre 11, 2026 09:03 p.m.
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Jaguars ganan con gol de campo de Cam Little en Londres
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      LONDRES (AP) — Cam Little pateó un gol de campo de 57 yardas cuando expiraba el tiempo y los Jaguars de Jacksonville vencieron el domingo 19-17 a los Eagles de Filadelfia después de que el regreso de kickoff de 53 yardas de Ameer Abdullah dejara 1 segundo en el reloj en un desenlace frenético en el Tottenham Hotspur Stadium.

      Gol decisivo de Cam Little en el último segundo

      Los Eagles habían tomado ventaja de 17-16 con un gol de campo de 48 yardas de Jake Elliott cuando quedaban 8 segundos, después de que el intento de punto extra de Little se fuera desviado a la izquierda tras la recepción de touchdown de 27 yardas de Parker Washington al final del cuarto periodo.

      Ausencias y desempeño de los Eagles en Londres

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      Filadelfia, que tiene marca de 2-3 por primera vez desde 2021, jugó sin su principal corredor, Saquon Barkley, y sin el receptor DeVonta Smith, además de hacerlo con una línea ofensiva improvisada.

      Trevor Lawrence completó 24 de 39 pases para 331 yardas y dos touchdowns —ambos a Washington— además de una intercepción por los Jaguars (4-1).

      Jalen Hurts completó 21 de 40 pases para 220 yardas y un touchdown. Jalen Carter tuvo dos capturas y dos balones sueltos forzados por los Eagles.

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