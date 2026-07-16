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Liga MX define su equipo para el All Star

Por Agencias

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Liga MX define su equipo para el All Star
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      La Liga MX ya tiene lista a la base de jugadores que buscará defender el prestigio del futbol mexicano en el All-Star Game 2026 frente a la MLS, un partido que se ha convertido en uno de los principales escaparates de la rivalidad deportiva entre ambas competiciones.

      El encuentro se disputará el próximo 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, apenas unos días antes del inicio de una nueva edición de la Leagues Cup.

      El representativo del futbol mexicano estará comandado por el estratega del Toluca, Antonio "Turco" Mohamed. En cuanto a la convocatoria, esta contará con 12 jugadores nominados al Balón de Oro de la Liga MX 2025-26, así como por 14 futbolistas elegidos por el entrenador. Por su parte, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, elegirá dos elementos por confirmar.

      Entre los convocados destacan figuras de experiencia internacional como Keylor Navas, actual arquero de Pumas, y Nahuel Guzmán, referente de Tigres.

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      La convocatoria también incluye a elementos que han sido protagonistas en los últimos torneos del futbol mexicano, así como jóvenes que han comenzado a consolidarse en Primera División.

      Uno de los equipos con mayor representación en la convocatoria es Chivas, que aporta varios futbolistas en distintas zonas del campo, incluidos Richard Ledezma, Bryan González, Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Santiago Sandoval y Armando González.

      Toluca, Cruz Azul, Tigres y Pumas también cuentan con una presencia importante dentro del plantel que enfrentará a las figuras de la MLS.

      EQUIPO MEXICANO PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS:

      GUARDAMETAS: Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres).

      DEFENSAS: Bruno Méndez (Toluca), Willer Ditta (Cruz Azul), Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres), Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) y Erik Lira (Cruz Azul).

      CENTROCAMPISTAS: Franco Romero (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Iker Fimbres (Monterrey), Nicolás Castro (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Fernando Gorriarán (Tigres), Gilberto Mora (Tijuana), José Paradela (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres) y Kevin Castañeda (Tijuana).

      DELANTEROS: Santiago Sandoval (Guadalajara), Armando González (Guadalajara) y Robert Morales (Pumas).

      ENTRENADOR: Antonio Mohamed.

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