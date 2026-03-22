Liga MX: partidos de jornada 12 se juegan este domingo 22 de marzo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- En el

, la agenda dominical tendrá tres partidos que cerrarán la

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delLos, bicampeones en la Liga MX, se enfrentarán a los. Mientras que losrecibirán la visita de los felinos de Tigres. Sumado a que Santos Laguna, el equipo sotanero del torneo, jugará contra La Franja de Puebla.Este será elde marzo con actividad en el futbol nacional, ya que habrá un parón por la, donde ladisputará dos partidos amistosos contra Portugal y Bélgica, respectivamente.Cabe destacar que, de los tres partidos que se disputarán este domingo,por. A continuación, los horarios y las plataformas para ver los compromisos de ladel Clausura 2026.¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de ladel Clausura 2026?Domingo, 22 de marzo(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de, ViX Premium y Disney+ Premium.(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal deOne y Tubi.(tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal deOne y+.