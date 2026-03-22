Liga MX: partidos de jornada 12 se juegan este domingo 22 de marzo
El torneo tendrá pausa tras esta fecha por la Fecha FIFA con amistosos de México.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- En elfutbol mexicano , la agenda dominical tendrá tres partidos que cerrarán la doceava fecha
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del torneo Clausura 2026.
Los Diablos Rojos de Toluca, bicampeones en la Liga MX, se enfrentarán a los Tuzos de Pachuca. Mientras que los Bravos de Juárez recibirán la visita de los felinos de Tigres. Sumado a que Santos Laguna, el equipo sotanero del torneo, jugará contra La Franja de Puebla.
Este será el último fin de semana de marzo con actividad en el futbol nacional, ya que habrá un parón por la Fecha FIFA, donde la Selección Mexicana disputará dos partidos amistosos contra Portugal y Bélgica, respectivamente.
Cabe destacar que, de los tres partidos que se disputarán este domingo, ninguno se transmitirá por televisión abierta. A continuación, los horarios y las plataformas para ver los compromisos de la Jornada 12 del Clausura 2026.
¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 12 del Clausura 2026?
Domingo, 22 de marzo
Santos Laguna vs Puebla | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ESPN, ViX Premium y Disney+ Premium.
Pachuca vs Toluca | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX, FOX One y Tubi.
FC Juárez vs Tigres | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX +.
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