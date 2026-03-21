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Liga MX: partidos de la jornada 12 este sábado

El clásico Pumas y América se juega en el estadio Olímpico Universitario

Por El Universal

Marzo 21, 2026 10:28 a.m.
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Liga MX: partidos de la jornada 12 este sábado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Este sábado continúa la actividad de la jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cuatro atractivos partidos, donde destaca la posibilidad de ser líder en solitario del Guadalajara y una nueva edición del Clásico Capitalino entre Pumas y América, esta vez en el estadio Olímpico Universitario.

Guadalajara busca liderato en la jornada 12

Afortunadamente para todos los amantes del futbol mexicano, dos de estos cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta.

La actividad comienza a las 17:00 horas en el estadio Jalisco con el choque entre Atlas y Querétaro, que, si bien no es un clásico, se vive como tal, por la gran rivalidad que comparten las aficiones de ambos equipos. Dos horas más tarde, el Atlético de San Luis recibe al León en el estadio Libertad Financiera.

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Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria

A la misma hora, las Chivas visitan el Gigante de Acero de los Rayados de Monterrey, con el objetivo de sumar tres puntos que los aleje del Cruz Azul y los coloque como líderes en solitario. Actualmente, el Rebaño comparte la cima con 27 unidades.

Finalmente, el día cierra con el Clásico entre Pumas y América en Ciudad Universitaria. Los dirigidos por Efraín Juárez desean demostrar que pueden ser contendientes serios al título y André Jardine, mantener su hegemonía sobre los universitarios y acercarse a los primeros puestos en la clasificación.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 12 del Clausura 2026?

Atlas vs Querétaro

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: ViX

Atlético de San Luis vs León

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Rayados vs Chivas

· Hora: 19:05 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Pumas vs América

· Hora: 21:10 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

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