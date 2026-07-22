Profepa rescata 20 animales silvestres en Durango tras operativo

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó que fueron asegurados de manera precautoria 20 ejemplares de fauna silvestre, entre ellos dos tigres de Bengala, en un operativo realizado por instituciones del Gabinete de Seguridad en el municipio de Durango, en Durango.

En un comunicado, la autoridad ambiental señaló que estas acciones se realizaron en atención a una denuncia popular por la comercialización de animales silvestres.

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En apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) en las actividades requeridas dentro de una carpeta de investigación, personal de Profepa, en coordinación con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la FGR, durante tres días implementaron acciones conjuntas de monitoreo para verificar la legal posesión y procedencia de los ejemplares ubicados en dos domicilios.La dependencia federal indicó que este operativo inició el pasado 16 de junio, cuando personal de Profepa participó en un cateo conjunto en un domicilio de la colonia Las Huertas, en donde se encontraron dos tigres de Bengala (Panthera tigris) en confinamiento y sin medidas de seguridad adecuadas.De acuerdo con el reporte, los felinos presentaban afectaciones por falta de agua y alimento, así como daños en sus garras delanteras; por este motivo, fueron trasladados a un predio especializado para recibir atención médica.Posteriormente, los días 17 y 18 de junio, se ejecutó una visita de inspección en un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad de Durango en donde, según la procuraduría, no se acreditó la legal posesión y procedencia de dieciocho ejemplares.Especies amenazadas, entre lo aseguradoEntre la fauna afectada se registró:Un varano de la sabana (Varanus exanthematicus)Una tortuga de tres lomos (Staurotypus triporcatus)Una tortuga de caparazón blando (Apalone spinifera)Una tortuga lagarto (Chelydra serpentina)Cuatro geckos leopardo (Eublepharis macularius)Dos boas constrictoras (Boa constrictor)Cuatro iguanas verdes (Iguana iguana)Un lagarto de cola espinada (Uromastyx spp)Un camaleón de velo (Chamaeleo calyptratus)Un varano monitor de agua (Varanus salvator)Un varano del nilo (Varanus niloticus)De estos ejemplares, detalló la Profepa, la tortuga lagarto, la tortuga de caparazón blando y la iguana verde son especies sujetas a protección especial enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.Por otro lado, la tortuga de tres lomos y la boa constrictor son especies amenazadas.Cabe destacar que en la información presentada por la Procuraduría Federal no se detalla, hasta este momento, si hay personas detenidas por este operativo interinstitucional.