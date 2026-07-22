Stuart Bloom, "la peor opción" para spin-off de "The Big bang theory"

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Chuck Lorre, mejor conocido por ser el creador de "The Big bang theory", reconoce que optar por Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que visitaban Sheldon, Leonard y sus amigos, como el protagonista de su nueva serie, fue "la peor opción posible", lo que, irónicamente, lo convirtió en una decisión indiscutible.

Tal y como reconoció John Ross Bowle, actor que dio vida a Barry Kirpke en "The Big bang theory", en entrevista con EL UNIVERSAL, uno de los aspectos más trascendentes de la serie, fue que transformó la idea que se tenía de ser "nerd" a un concepto "cool".

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Atendiendo a esa premisa, Lorre, director de la serie, dijo a "People" que, elegir a Stuart Bloom como el personaje principal en el spin-off de "The Bing bang theory", podría ser considerada como una elección fallida ya que, por su personalidad, parecería inverosímil que pudiera convertirse en el héroe de la historia.Fue por ello que para Lorre conjuntar lo que parece incompatible, resultaba la fórmula perfecta."Era la peor opción posible para ser el héroe de esta historia, lo que lo convirtió en la elección perfecta".De hecho, reveló que, desde un principio, cuando concibió la idea de rodar "Stuart fails to save the Universe", tuvo claro que el personaje interpretado por Kevin Sussman, tenía que ser el que llevara la batuta de una historia que, si bien, tiene lugar desde la tienda de cómics de "The Big bang theory", se trata de una propuesta completamente distinta al argumento de esa serie.Esto debido a que, en "Stuart fails to save the Universe", existe la ficción que no hay en la comedia de situación ya que Stuart Bloom tendrá que resolver la "catástrofe multiversal" que provocó, accidentalmente, lo que permitirá que la historia reúna a personajes conocidos por los fans de "The Big bang theory"."Simplemente teníamos que confiar en nosotros mismos, no establecimos ninguna regla y, eso, creó el caos, cuando nos arriesgábamos, cuando estábamos al borde del precipicio y habíamos tomado decisiones terribles, simplemente asumíamos la responsabilidad", ahondó Lorre.La serie se estrenará el 23 de julio en Max.