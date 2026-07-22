¿De qué trata "Colisión", la nueva telenovela en streaming?

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 22 (EL UNIVERSAL).- Tras un año de retraso, HBO Max ha lanzado el teaser de "Colisión", producción que, en 2024, fue anunciada como la primera telenovela de la plataforma streaming y que vería la luz inicialmente en 2025, de acuerdo con un comunicado oficial de esa época.

Pero pasaron los meses y el elenco, encabezado por Macarana Achaga, hablaba feliz de la producción, pero desconocía la fecha de salida, haciendo votos para que pronto se diera a conocer.

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Hoy por fin fue descubierto el primer video de esta historia, basada en relatos de Corín Tellado y, que muestran cómo el poder y la traición dañan al espacio seguro que significaría una familia.Y Samantha Acuña ("Rosario Tijeras" y "Control Z") adelanta un poco de lo que se verá en la serie en que también actúan Margarita Rosa de Francisco ("Café con aroma de mujer"), Diego Klein ("Guardián de mi vida") y Christian Vázquez ("Mirreyes contra Godínez")."Mi personaje es el de mejor amiga del de Macarena, pero es medio traicionera y fue divertido, porque es fresa y mala onda, pero a la vez no", comenta Samantha."Sé que ya casi la vemos por fin, sí ha pasado mucho tiempo, pero los productores saben cuándo es la mejor fecha para salir", abunda, abuna a EL UNIVERSAL.El adelanto de "Colisión" presenta a los personajes de Rosa de Francisco y Achaga, madre e hija en la ficción, unidas por el mismo origen, pero en conflicto por sus visiones opuestas del mundo. Cada una intenta asumir el liderazgo del negocio familiar y pondrán a prueba el poder, las lealtades, el amor, la ambición y sus propios límites.En su momento, Klein reveló a EL UNIVERSAL que interpretará a la pareja de Achaga."Es un chavito rico que tiene miedo a perderla y cruza muchas fronteras de dignidad con tal de tenerla. Es una persona un poco ambivalente, que va todo el rato como antagonista, con muchos matices", comentó el actor."Colisión" está inspirada en los relatos "No le hagas caso a tu hija" y "Cumplir tu condena" de Corin Tellado. La dirección recayó en manos de Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco.