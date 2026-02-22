Liga MX suspende partido Gallos vs Juárez por violencia en Jalisco
La suspensión responde a la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Este domingo la actividad de laLiga MX continuaba con dos partidos; primero, el cruce entre Pumas y Rayados
en el estadio Olímpico Universitario; después, con el duelo entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez en La Corregidora.
Sin embargo, tras los hechos de violencia suscitados en el estado de Jalisco, derivados de la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", la Liga MX decidió suspender el partido entre Querétaro y Juárez.
"La Liga BBVA MX informa que el partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse el día de hoy a las 19:00 horas en el estadio La Corregidora, será reprogramado con fecha y hora por definir", compartió la Liga MX en redes sociales.
Por ahora, la Liga no se ha pronunciado al respecto sobre el partido entre Pumas y Rayados en Ciudad de México, pero en la Liga MX Femenil, ya se canceló el Clásico Nacional entre Chivas y América a disputarse en el estadio Akron.
Otros partidos como el Tapatío vs Coyotes de Tlaxcala, o el Clásico Tamaulipeco entre la Jaiba Brava y los Correcaminos de la Liga de Expansión, también se han cancelado.
