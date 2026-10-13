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Irán parece estar atacando embarcaciones que realizan transferencias de petróleo de barco a barco alrededor del estrecho de Ormuz, según un instituto militar. Mientras tanto, la coalición liderada por Arabia Saudí lanzó nuevos ataques aéreos el martes sobre Saná, la capital de Yemen controlada por los rebeldes hutíes, según residentes y la cadena al-Masirah dirigida por el grupo rebelde.

Los ataques se produjeron después de que un portavoz de la coalición advirtió instando a los residentes a evacuar la zona. Un portavoz de los rebeldes respaldados por Irán advirtió que cualquier ataque contra Saná provocaría una respuesta "dura y dolorosa" contra la capital saudí.

Estas son las noticias más recientes de Oriente Medio.

Irán ataca embarcaciones petroleras en estrecho de Ormuz

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Transferencias de petróleo de barco a barco en riesgo, dice un instituto militar

Irán parece estar atacando embarcaciones comerciales que realizan transferencias de petróleo de barco a barco en y cerca del estrecho de Ormuz para tratar de socavar la capacidad de las embarcaciones de mover energía a través del estrecho, dijo el martes el Instituto para el Estudio de la Guerra.

Irán podría estar desarrollando sus capacidades de misiles antibuque, publicó en X el centro de estudios con sede en Estados Unidos.

El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido publicó en X el lunes que al menos tres embarcaciones fueron atacadas por proyectiles de origen desconocido en el estrecho un día antes. Hasta el momento, nadie ha reivindicado los ataques.

Pero Mohsen Rezaei, secretario del principal organismo de seguridad de Irán, dijo a la televisión estatal el sábado que las fuerzas iraníes estaban atacando un promedio de cinco "barcos de contrabando" cada noche.

Rezaei parecía referirse a los esfuerzos de Estados Unidos por guiar envíos de petróleo a través del estrecho antes de que el petróleo sea transferido a petroleros más grandes que esperan en el golfo de Omán.

Irán exige pruebas a Reino Unido sobre un supuesto complot en una base aérea

Irán dijo el martes al embajador británico Hugo Shorter que podría "reconsiderar seriamente" las relaciones bilaterales a menos que Reino Unido proporcione pruebas que vinculen a Teherán con un supuesto complot en la base aérea militar RAF Fairford, operada por Estados Unidos, informó la radiodifusora estatal iraní.

El primer ministro británico Andy Burnham ha dicho que el aparente complot fue "casi con certeza" dirigido por la Guardia Revolucionaria de Irán.

La Radiodifusión de la República Islámica de Irán dijo que se informó al embajador de la protesta de Teherán por lo que calificó como el enfoque "irresponsable y destructivo" de Reino Unido.

"El gobierno británico debe proporcionar documentos y pruebas que respalden sus acusaciones contra Irán", indicó el Ministerio de Exteriores de la República Islámica.

La medida se produjo mientras el jefe del MI5, Ken McCallum, informaba el martes que Irán buscaba atacar sitios militares en Reino Unido y que el supuesto complot de septiembre en RAF Fairford "no era único".

McCallum, que dirige el servicio de seguridad interna de Reino Unido, dijo que Teherán busca intensificar sus ataques en ese país más allá de sus objetivos tradicionales, opositores iraníes de las autoridades islámicas. Eso ha incluido ataques incendiarios contra sitios judíos que, según Londres, fueron llevados a cabo por proxies iraníes.

La policía ha arrestado a siete hombres en la investigación sobre el supuesto complot en la base aérea, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar a Irán, pero todos han sido liberados bajo fianza y nadie ha sido acusado.

Israel allana oficinas civiles en Ramala, Cisjordania

Israel allana oficinas de la sociedad civil en Cisjordania

Decenas de soldados israelíes descendieron de vehículos blindados a las calles de la ciudad cisjordana de Ramala el martes, allanando las oficinas de organizaciones benéficas palestinas y organizaciones de la sociedad civil que, según sospechas que Israel ha mantenido desde hace tiempo, mantienen vínculos con combatientes y facciones políticas.

La Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Asociación Addameer de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos fueron algunos de los grupos allanados, dijeron funcionarios de las organizaciones. Se pudo ver a soldados llevando archivos de una oficina, y dispararon gas lacrimógeno para dispersar a periodistas palestinos que los filmaban.

Ramala es la capital administrativa de la Autoridad Palestina, y las redadas subrayaron su menguante autonomía bajo la ocupación israelí, pese a ser el gobierno reconocido internacionalmente del territorio ocupado. El Ministerio de Salud palestino reportó dos heridos, entre ellos, un niño de 14 años lesionado en el muslo por disparos israelíes. Otras personas fueron atendidas por inhalación de gas lacrimógeno, dijo el organismo. El ejército israelí no respondió a preguntas sobre la redada.

Más al norte en el territorio ocupado, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que las tropas israelíes permanecerían en el campamento de refugiados de Tulkarem y rechazó los llamados para permitir que sus residentes regresen. Los palestinos huyeron del campamento en 2025 mientras el ejército israelí llevaba a cabo una amplia ofensiva contra combatientes en Cisjordania.

"Estos no son residentes, estos son terroristas", dijo Netanyahu en un video difundido el martes por su oficina durante una visita al campamento cercano.

La coalición liderada por Arabia Saudí ataca la capital yemení controlada por los hutíes

La coalición liderada por Arabia Saudí llevó a cabo nuevos ataques aéreos el martes sobre Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, según la cadena al-Masirah dirigida por los hutíes y residentes locales.

Los ataques se produjeron poco después de que un portavoz de la coalición instara a los residentes a evacuar la zona por su seguridad. Testigos en Saná reportaron haber oído explosiones, pero no estaba claro de inmediato qué fue alcanzado.

Más tarde, un ataque contra un edificio administrativo de Aramco, una de las mayores instalaciones petroleras del mundo, situada en la Provincia Oriental de Arabia Saudí, provocó un "incendio limitado", dijo el Ministerio de Energía. El ministerio dijo que no se reportaron heridos.

Antes, el general Yahya Saree, portavoz de los rebeldes respaldados por Irán, advirtió que cualquier ataque contra Saná provocaría una respuesta "dura y dolorosa" contra la capital saudí.

El intercambio de amenazas se produce mientras el reino investiga por qué sus defensas aéreas no lograron interceptar una andanada de misiles y drones disparados por los hutíes. Al menos 13 personas murieron y más de 300 resultaron heridas el sábado en un ataque contra el aeropuerto internacional de Riad.

Trump se niega a decir si respaldará a alguien en las elecciones israelíes

A dos semanas de las elecciones nacionales israelíes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negarse a decir si respaldaría a un candidato.

"Ni siquiera lo hemos pensado", dijo. "Bueno, puede que sí, puede que haga algo", añadió, pero no dio detalles.

Las elecciones son las primeras desde el ataque del 7 de octubre de 2023 liderado por Hamás y la guerra en Gaza. El resultado amenaza con poner fin a la carrera de Netanyahu, el primer ministro israelí que más tiempo ha estado en el cargo. Es la única figura de alto nivel del 7 de octubre que sigue en el poder, lo que, en muchos sentidos, convierte las elecciones del 27 de octubre en un referéndum sobre su liderazgo.

Trump eludió una pregunta a principios de este mes sobre la candidatura de Netanyahu a la reelección. La falta de un respaldo es un revés para el líder israelí, que ha alardeado de su estrecha relación con Trump como una de las razones por las que los votantes deberían elegirlo para volver a liderar la coalición gobernante.