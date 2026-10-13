José Mourinho regresa a Roma para partido de Champions League

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ROMA (AP) — José Mourinho dejó la Roma hace dos años y medio, quejándose por los árbitros tras no lograr clasificar al club para la Liga de Campeones durante su turbulenta, pero también exitosa, etapa en la capital italiana.

Regresa el miércoles para conducir al Real Madrid en el Stadio Olimpico, en el primer partido en casa de la Roma en la Liga de Campeones en siete años y medio. Sus lamentos y aspavientos continuos por los árbitros han provocado controversia en España y el Madrid sufre ante el paso arrollador del rival Barcelona al inicio de su segunda etapa en la capital española.

¿Qué declaró Mourinho sobre el arbitraje y su ausencia en conferencia?

Mourinho no se presentó a su obligatoria conferencia de prensa posterior al partido el sábado después de que al delantero Vinícius Júnior le anularan un gol y fuera expulsado con tarjeta roja directa por tirarle del cabello a un jugador del Villarreal en La Liga.

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"La última en ese sentido. Les invito a ver solamente el primer partido del partido contra Villarreal. Si quieres, el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente para quien sabe", declaró Mourinho el martes.

El episodio del tirón de pelo se produjo después de que el Madrid pidiera un nuevo presidente de la liga española, al argumentar que los comentarios de Javier Tebas contra el club en relación con las quejas sobre el arbitraje eran "intolerables".

Tebas criticó al club por fustigar a la terna arbitral en la derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid antes del parón internacional.

Después del derbi, Mourinho llevó una hoja de papel con fotos a la conferencia de prensa posterior al partido y afirmó que hubo dos tarjetas rojas que no se mostraron a jugadores del Atlético. Luego, el técnico del Madrid pasó casi cinco minutos quejándose de cosas "extrañas" que le han ocurrido a su equipo esta temporada y en el pasado.

Mourinho insistió en el tema de cosas "extrañas" el martes al responder a una pregunta sobre las designaciones de los árbitros en España.

"Lo único que me hace resoplar es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda", indicó.

Impacto en la Roma y expectativas para el partido

Quizás el ánimo de Mourinho mejore en Roma, donde sigue siendo una figura muy querida tras llevar a la Roma a finales europeas consecutivas: un título de la Conference League en 2022 y una final de la Liga Europa la temporada siguiente.

"Estoy preparado para el regreso. Roma y yo queremos ganar, el amor se olvida", dijo Mourinho. "Si logro olvidar dónde estoy y contar qué pasó, es un partido más".

El actual entrenador romanista Gian Piero Gasperini comentó que esperaba que los aficionados del club rindieran homenaje a Mourinho antes del saque inicial.

"Es lo justo. La afición lo quiso mucho, así que se merece cualquier homenaje que le hagan", manifestó Gasperini el martes. "Pero una vez que empiece el partido, creo que olvidarán esos sentimientos y la gente de Roma alentará exclusivamente a su equipo".

La UEFA suspendió a Mourinho por cuatro partidos europeos por insultar verbalmente al árbitro de la final de la Liga Europa en el garaje del estadio después de que la Roma perdiera la final de 2023 ante el Sevilla. También fue suspendido para su último partido con la Roma contra el AC Milan en enero de 2024.

La última vez que la Roma disputó un partido en casa en la Liga de Campeones fue contra el Porto en los octavos de final en febrero de 2019. La Roma ganó 2-1, pero luego perdió el partido de vuelta 3-1 y quedó eliminada por un global de 4-3.

Es el segundo partido consecutivo de la Champions en el que Mourinho se enfrenta a uno de sus antiguos clubes italianos, después de que el Madrid resistiera para imponerse 2-1 al Inter de Milán el mes pasado tras marcar dos goles tempraneros.

Gasperini es el anti-Mourinho

Gasperini logró en una temporada lo que Mourinho no pudo en tres: poner a la Roma entre los cuatro primeros durante su primera campaña con los Giallorossi.

Tras pasar página después de una exitosa etapa de nueve años en el Atalanta, Gasperini ha convertido a la Roma en un conjunto de vocación ofensiva que es la antítesis de los equipos de mentalidad defensiva de Mourinho.

"José dejó a la gente recuerdos increíbles y un profundo cariño hacia él como entrenador", señaló Gasperini. "Sin embargo, ahora somos un tipo de equipo distinto —muy distinto del que jugaba con Mourinho—, aunque no hayan pasado tantos años".

Donyell Malen lidera la Serie A con seis goles en seis partidos y buscará redimirse después de recibir la primera tarjeta roja de su carrera el domingo en un empate 0-0 con el Como, otro equipo de la Liga de Campeones.

Malen ingresó como suplente en el segundo tiempo con el Borussia Dortmund cuando el Madrid venció al club alemán en la final de 2024 para conquistar su 15to título de la Liga de Campeones, ampliando su récord.

Kylian Mbappé cerca de récord histórico en Champions League

El partido en el Stadio Olimpico también probablemente marcará la aparición número 100 de Kylian Mbappé en la Liga de Campeones, quien a los 27 años se convertiría en el jugador más joven en alcanzar la marca centenaria en la competición.

Lionel Messi estableció el récord actual a los 28 años contra la Roma en septiembre de 2015.