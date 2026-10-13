Asalto armado en casa de Péter Gulácsi impide su juego

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VILLARREAL, España (AP) — El portero del Villarreal Péter Gulácsi se perdió el partido de la Liga de Campeones de su equipo contra el Napoli el martes debido a un asalto armado en su domicilio, informó el club.

Asalto armado en domicilio de Péter Gulácsi

Medios españoles reportaron que hombres armados entraron en la casa del guardameta húngaro mientras Gulácsi estaba allí con su esposa y sus dos hijos. Según se informó, ocurrió durante la noche del lunes al martes.

Detalles confirmados sobre la ausencia de Gulácsi

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No hubo reportes de heridos.

El club indicó antes del partido que Gulácsi, de 36 años, no estaría disponible "por motivos personales". Luiz Júnior estuvo en la portería del Villarreal debido a la ausencia de Gulácsi.

El club español ganó el partido de la fase de liga por 3-1.