Lista delegación para Paralimpiada
Participará en la competencia que se celebrará en Guadalajara, Jalisco
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Cerca de 80 atletas, entrenadores y personal de apoyo integrarán la delegación de San Luis Potosí que participará en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, competencia que se desarrollará en Jalisco del 18 de septiembre al 12 de octubre.
La representación potosina fue abanderada en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Plan de San Luis, como parte de la preparación previa a una justa en la que competirán deportistas de distintas disciplinas adaptadas.
Entre las atletas destacadas se encuentra la nadadora Lucía Martínez Loredo, ganadora de múltiples medallas en la edición 2025 de la Paralimpiada Nacional, quien invitó a sus compañeras y compañeros a entregar su mejor esfuerzo durante la competencia.
La actividad comenzará en Zapopan del 19 al 21 de septiembre con Para Triatlón. Posteriormente se desarrollarán pruebas de Boccia y Para Powerlifting del 24 al 27 de septiembre, además de Para Natación del 24 al 29, mientras que en octubre será turno del Para Ciclismo del 1 al 5.
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El programa concluirá con el Para Atletismo en Guadalajara, dividido en dos bloques: Juvenil Menor, del 3 al 7 de octubre, y Juvenil Mayor, del 7 al 11. La delegación potosina buscará cerrar con una actuación destacada y sumar nuevos resultados dentro del deporte adaptado nacional.
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