Lista selección estatal de karate

Con una nutrida participación y combates de alto nivel, se llevó a cabo la Eliminatoria Estatal de la Olimpiada Nacional en la disciplina de karate, la cual tuvo como sede la Unidad Deportiva José López Portillo.

Durante la jornada se desarrollaron las modalidades de kata y kumite en diversas categorías y divisiones de peso, de donde surgió la selección estatal que representará a la entidad en el siguiente filtro: el Campeonato Nacional Selectivo, a celebrarse en Guadalajara del 25 al 29 de marzo. En dicho evento se buscará el pase definitivo a la Final Nacional.

En la modalidad de Kata Cadete Femenil, las clasificadas fueron Mayra Torres, Arianna Santoyo, Miranda Cervantes, Camila González y Fernanda Estefanía Ortiz; mientras que en la rama varonil avanzaron Norberto Torres, Issac Muñiz y Germán Ugalde.

Dentro de Kata Junior, en femenil calificó Dafné Hernández, y en varonil lo hicieron Ángel Galmiche, Uriel Valencia, Erik Valero, Orlando Reyna y Eder López. En la categoría Sub 21, lograron su clasificación Meztli Renata González, Valeria Juárez y Aylin Reyna, así como Karim González, José de Jesús Moreno, André Rebolledo, Rubén Sánchez y Jonathan Arteaga.

En Kumite Cadete Femenil, en más de 61 kilogramos avanzó Julieta Zoe Reyna Cano; en menos de 47 kilos calificaron Arianna Santoyo, Karla Prado, Tiffany Araiza y Bárbara Huerta; en menos de 54 kilos lo hicieron Miranda Cervantes, Fernanda Ortiz y Camila Manuel; mientras que en menos de 61 kilos avanzó Mayra Torres.

Por su parte, en Kumite Cadete Varonil, en más de 70 kilos clasificaron Germán Alberto Ugalde Lozano y Esteban Betancourt; en menos de 52 kilos Oliver Velázquez; en menos de 57 Isaac Muñiz; y en menos de 63 kilos Norberto Torres y Leonardo Lucio.

Finalmente, en la categoría Sub 21 de Kumite, en femenil menos de 50 kilos avanzaron Alejandra Prado y Evelyn Briones; en menos de 55 kilos Aylin Yamilet Reyna; y en menos de 68 kilos Meztli Renata González. En la rama varonil, en menos de 60 kilos lograron su boleto André Rebolledo y Jonathan Arteaga; en menos de 67 kilos Karim González; en menos de 75 kilos Rubén Sánchez; en menos de 84 kilos José de Jesús Moreno y Ángel Bravo; mientras que en más de 68 kilos femenil clasificaron Valeria Juárez, Karen Sánchez y Martha Torres.