Listo el Maracaná para el duelo Ravens-Cowboys

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RÍO DE JANEIRO.- El fútbol americano debutará en Río de Janeiro el domingo en una catedral del futebol.

El Estadio Maracaná, con capacidad para 78.000 espectadores, es un mítico recinto de fútbol que ha albergado dos finales de la Copa del Mundo, partidos por la medalla olímpica de oro masculina y femenina, y numerosos choques entre los equipos más emblemáticos de Sudamérica. Ahora, los Ravens de Baltimore y los Cowboys de Dallas disputarán allí el primer partido de la NFL en Río, uno de los nueve encuentros internacionales —una cifra récord— en el calendario de la liga esta temporada.

Construido para el Mundial de 1950, el Estadio Mário Filho, en el extremo norte de la ciudad, es conocido universalmente como el Maracaná por el río que corre detrás de él. Los locales lo han apodado "el Maraca" y sus actuales inquilinos son los gigantes del fútbol brasileño Flamengo y Fluminense.

"Tiene todo el sentido para la NFL, al reforzar nuestro compromiso con Brasil", dijo Luis Martínez, gerente general de NFL Brasil, a The Associated Press. "Albergar un partido en el Maracaná será histórico, aprovechando todo lo que Río tiene para ofrecer a los locales, a los brasileños, a los visitantes internacionales y a la NFL".

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La NFL llegó a Brasil en 2024, pero los dos partidos anteriores fueron en la NeoQuímica Arena de São Paulo, con capacidad para 48.000 personas, un mercado más grande donde ambos encuentros agotaron las entradas. Aún quedan algunos boletos para el partido del domingo en un recinto considerablemente más grande. El estadio fue noticia esta semana después de que algunos jugadores expresaran preocupación por las condiciones del campo, aunque la NFL afirma que confía en que la superficie de juego estará bien.

Un estadio construido pensando en campeonatos

El estadio abrió en 1950 para albergar el Mundial, el primero después de la Segunda Guerra Mundial y en una época en la que Río era la capital de Brasil. El gobierno tenía la esperanza de que ayudara a la selección brasileña a ganar el campeonato.

En cambio, Uruguay levantó el trofeo ante 200.000 aficionados tras vencer 2-1 a los anfitriones el 16 de julio de 1950.

"Sólo tres personas han silenciado el Maracaná: el papa, Frank Sinatra y yo", dijo repetidamente Alcides Ghiggia, el delantero uruguayo que marcó el gol de la victoria, en distintas entrevistas a lo largo de las décadas hasta su muerte en 2015.