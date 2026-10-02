Listo el Tri femenil para el Mundial Sub-17

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CIUDAD DE MÉXICO.- El camino de la Selección Mexicana Femenil en el Mundial Sub-17 está cerca de arrancar, y la tarea de superar el tercer lugar de 2025 aparece como uno de sus objetivos.

En la fase de grupos, México conforma el Grupo F junto a España, Chile y Australia; el debut será ante "La Roja", una de las favoritas al título por su papel en categorías juveniles.

"España es una potencia, lo sabemos en la categoría. El año pasado nos tocó enfrentar a Corea del Norte en el primer partido. Hablábamos de que es un rival complicado, pero bueno, es un parteaguas donde, si tienes un buen inicio de torneo ante un rival muy complicado, puede ser muy motivante para seguir adelante", apuntó Miguel Ángel Gamero, director técnico del cuadro juvenil.

Con la confianza de tener un equipo para afrontar a las españolas, "Gama" también aceptó que Australia y Chile serán rivales complicados en la primera instancia del torneo.

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"A pesar de que digo que España es un rival muy fuerte, pues no hay que menospreciar a Chile y Australia, que ya en un Mundial, lo hemos visto en cualquier categoría, cualquier partido es complicado", subrayó el estratega tricolor.

Citlalli Reyes es una de las futbolistas que repite en este certamen, siendo una de las figuras de aquella edición. Ante lo logrado el año pasado, la futbolista mexicoamericana asegura que el grupo no se enfocará en el pasado, sino en el presente. "Pues por el compromiso con México vamos a dar todo y estamos enfocadas en este Mundial y no vamos a pensar en lo que pasó en el último Mundial, solo vamos a enfocarnos en este y a darle con todo".

Al igual que Gamero, la atacante de Rayadas no minimiza a las rivales de la primera fase ni al resto que conforman esta justa.

"Yo creo que todos los equipos son iguales, por eso están en el Mundial. Todos van a ser buenos juegos y vamos a ir con todo", subrayó.

Antes de comenzar su participación en la Copa del Mundo, el cuadro mexicano jugará un par de amistosos en Frankfurt y después partirá a Qatar.

En 2025, la FIFA tomó la decisión de que el Mundial Sub-17, tanto femenil como varonil, se jugará de manera continua en Qatar hasta 2029. El cambio modificó el tradicional formato bienal y aumentó el número de participantes, todo con el fin de profesionalizar más el desarrollo juvenil.

Bajo este contexto, Miguel Ángel Gamero, director técnico de la Selección Mexicana Femenil con límite de edad, manifestó estar de acuerdo con la medida porque ayuda a las futbolistas.

"Respecto a esa iniciativa de que fuera cada año, yo encantado. Que las jugadoras estén jugando a ese nivel año con año es mucho mejor que tener un poco más de atenciones en cada Mundial, siendo cada dos años, pero bueno, al final lo que se busca es el desarrollo de las chicas", apuntó. Dentro del actual grupo que viajará a la Copa del Mundo hay un par de jugadoras que ya estuvieron en la edición pasada y que, incluso, podrían apuntar a disputar una tercera ocasión, lo que ayudaría a su crecimiento.

"Hay chicas como Citlalli Reyes, que esperemos cumpla su tercer Mundial; hay otras que repiten proceso, entonces esa es la prioridad para mí y, bueno, creo que estar presente nos ayuda mucho".

Hace un año, el equipo tricolor terminó en el tercer lugar de la competencia y ahora quiere escribir una nueva historia sin olvidar la pasada, pero evitando cualquier comparación.