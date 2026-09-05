Llega sin presión Antonelli a Monza

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MONZA, Italia.- Ya no es un adolescente, Kimi Antonelli desea demostrar cuánto ha progresado mientras se prepara para el gran premio en casa, aunque tenga que salir desde el fondo de la parrilla.

Fue hace dos años en Monza cuando Antonelli debutó en la Fórmula 1, pero su primera carrera en casa duró apenas 10 minutos, ya que el joven se vio involucrado en un accidente a alta velocidad en la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia.

Ahora Antonelli, que cumplió 20 años la semana pasada, llega como líder del campeonato.

"Definitivamente esa no fue la manera en que quería presentarme en este deporte", admitió Antonelli. "Si alguien, mientras yo me alejaba caminando por la grava, me hubiera dicho: ´en dos años vas a estar liderando el campeonato mundial en este preciso momento´, yo habría dicho: ´cállate... no bromees conmigo´".

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"Pero, ya sabes, está pasando. Y, ya sabes, estoy muy, muy, muy feliz, muy agradecido. Y solo hay que seguir empujando".

Antonelli, que aspira a convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1, es el primer italiano en liderar la clasificación antes de su carrera de casa desde Alberto Ascari en 1953.