logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Llega sin presión Antonelli a Monza

Por AP

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Llega sin presión Antonelli a Monza
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONZA, Italia.- Ya no es un adolescente, Kimi Antonelli desea demostrar cuánto ha progresado mientras se prepara para el gran premio en casa, aunque tenga que salir desde el fondo de la parrilla.

      Fue hace dos años en Monza cuando Antonelli debutó en la Fórmula 1, pero su primera carrera en casa duró apenas 10 minutos, ya que el joven se vio involucrado en un accidente a alta velocidad en la primera sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia.

      Ahora Antonelli, que cumplió 20 años la semana pasada, llega como líder del campeonato.

      "Definitivamente esa no fue la manera en que quería presentarme en este deporte", admitió Antonelli. "Si alguien, mientras yo me alejaba caminando por la grava, me hubiera dicho: ´en dos años vas a estar liderando el campeonato mundial en este preciso momento´, yo habría dicho: ´cállate... no bromees conmigo´".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Pero, ya sabes, está pasando. Y, ya sabes, estoy muy, muy, muy feliz, muy agradecido. Y solo hay que seguir empujando".

      Antonelli, que aspira a convertirse en el campeón más joven en la historia de la F1, es el primer italiano en liderar la clasificación antes de su carrera de casa desde Alberto Ascari en 1953.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Santiago Giménez debuta con Porto en victoria contra Moreirense
        Santiago Giménez debuta con Porto en victoria contra Moreirense

        Santiago Giménez debuta con Porto en victoria contra Moreirense

        SLP

        El Universal

        Santiago Giménez se prepara para enfrentar al Manchester City en la Champions tras su debut.

        Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento
        Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

        Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento

        SLP

        El Universal

        El joven futbolista de 15 años fue trasladado a la Cruz Roja en Veracruz, donde se confirmó su fallecimiento.

        Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis
        Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis

        Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis

        SLP

        EFE

        El Betis ganó 1-0 con un gol al minuto 81; Mbappé tuvo el empate en el descuento, pero el portero detuvo su penalti

        SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas
        SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas

        SSPC cataloga de "alto riesgo" juego Atlético vs. Chivas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Un operativo incluye personal estatal, municipal y vigilancia particular para garantizar el orden