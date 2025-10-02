Logra Arsenal segundo triunfo en Champions

Londres.- David Raya volvió a demostrar en Europa, en el escenario más grande posible de la Champions League, que puede ser titular con la selección española. El arquero dejó su segunda portería a cero en Europa, con el paradón de la jornada incluido, en el triunfo contra el Olimpiacos (2-0).

Raya, que ya sostuvo a su equipo en el triunfo contra el Athletic Club en la primera jornada, volvió a ser fundamental para que los ‘Gunners’ sumen seis de seis puntos y estén entre los ocho primeros de la clasificación.

El portero español es junto a Yann Sommer el único que ha dejado su puerta a cero en los dos partidos, llamando a la puerta de un Luis de la Fuente que si bien siempre le tiene en sus convocatorias, se decanta para la titularidad por Unai Simón.

Los de Mikel Arteta no brillaron contra los griegos, pero tampoco lo necesitaron. Fue un partido de control desde que Gabriel Martinelli marcó el 1-0 a los doce minutos de encuentro. El brasileño, que había fallado un cabezazo clarísimo en el punto de penalti a los pocos segundos de comenzar el partido, se aprovechó de un jugadón de Martin Odegaard y Viktor Gyökeres para hacer su segundo tanto de esta Champions.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una rápida transición ofensiva, Odegaard se deshizo de un defensor y buscó en velocidad a Odegaard que, pese a tener desventaja con los dos defensas griegos, se abrió espacio con el cuerpo y sacó un disparo ante Kostas Tzolakis, que superó al portero y tocó en el palo. Martinelli, que seguí la jugada bien atento, empujó la pelota según fue repelida por la madera.

Con 1-0, fue vital la parada de Raya a Daniel Podence, la mejor de la jornada y una de las candidatas a toda la temporada.

En un centro desde la banda derecha, Podence, un viejo conocido de la Premier League con pasado en el Wolverhampton Wanderers, enganchó la pelota de primeras a la escuadra. Pese a pillar a contrapie a Raya, éste estiró la manopla y salvó a su equipo.

El Arsenal pudo matar el partido en la segunda parte y dispuso de varias ocasiones para ellas, especialmente por medio de Leandro Trossard, que tuvo un par, y sobre todo por Odegaard, que erró el 2-0 en los minutos finales a bocajarro dentro del área pequeña.