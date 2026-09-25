Logran Cachorros pase a los playoffs

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CHICAGO.- En una tarde histórica para Pete Crow-Armstrong, los Cachorros de Chicago consiguieron su segundo pase consecutivo a los playoffs.

PCA se unió al club 40-40 en la victoria 2-1 del jueves sobre los Marlins de Miami.

"He visto muchas victorias aquí", comentó el jardinero de los Cachorros Ian Happ. "Ha sido una montaña rusa, pero la resiliencia de este grupo y nuestra capacidad para salir adelante dice muchísimo".

Como uno de los favoritos para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Crow-Armstrong robó su base número 40 y se convirtió en el séptimo jugador con al menos 40 jonrones y 40 robos en una temporada. Se unió a un grupo que incluye a la estrella de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani y al jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta Ronald Acuña Jr. Jose Canseco fue el primero en lograrlo, con los Atléticos de Oakland de 1988.

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Crow-Armstrong conectó su jonrón número 45 durante la victoria 9-1 del domingo en Cincinnati, ampliando su mejor marca personal. El jugador de 24 años recibió una base por bolas abriendo la primera entrada ante Tyler Phillips y robó la segunda base en el siguiente lanzamiento a Seiya Suzuki para su robo número 40 en 47 intentos. Los aficionados corearon "MVP" mientras la pantalla de video de Wrigley Field anunciaba la hazaña.

"Esa fue la mayor emoción que creo haber sentido en un campo de béisbol", expresó Crow-Armstrong. "No fue alivio, no fue ansiedad. Fue una sensación de gratitud".

PCA batea para .280 con 45 jonrones, 107 carreras impulsadas, 119 carreras anotadas y 40 robos.

Chicago tuvo marca de 20-3 del 14 de abril al 8 de mayo, pero después siguió con una racha de 2-14.

"No ha sido todo sencillo", señaló el mánager Craig Counsell, "pero uno desarrolla callos con eso y creo que eso te ayuda a superar muchas cosas".

Seiya Suzuki conectó un jonrón por los Cachorros (88-71), que se aseguraron uno de los tres boletos de comodín de la Liga Nacional.

Chicago también fue comodín el año pasado, cuando los Cachorros vencieron a San Diego en la primera ronda y perdieron ante Milwaukee en una Serie Divisional. Los Cachorros harán apariciones consecutivas en la postemporada por primera vez desde cuatro seguidas de 2015 a 2018, periodo que en 2016 incluyó su primer campeonato desde 1908.

Los Cachorros aseguraron su boleto poco después de que los Medias Blancas consiguieran su pase a la postemporada con una victoria 9-1 en Kansas City.

"Esta ciudad merece todas las cosas grandiosas", manifestó el campocorto de los Cachorros Dansby Swanson.