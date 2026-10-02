Logran potosinos medallas en Boccia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los potosinos Erik Rodríguez Rodríguez y Axel Adrián Torres Cancino consiguieron subir al podio dentro de la disciplina de Boccia en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, celebrada en el estado de Jalisco, logrando medallas en su primera participación dentro de esta competencia nacional.

Erik Rodríguez, de la categoría BC4, inició con dos triunfos que le permitieron avanzar a la ronda de semifinales. En esa instancia superó al representante de Tamaulipas y consiguió su boleto a la final, donde se enfrentó al competidor de Jalisco en un duelo cerrado.

En el combate por la medalla de oro, el potosino terminó cayendo por marcador de 3-2, resultado con el que se adjudicó la medalla de plata, cerrando una destacada actuación en su debut dentro de la Paralimpiada Nacional.

Por su parte, Axel Adrián Torres Cancino consiguió la medalla de bronce después de avanzar con un triunfo y una derrota. En el encuentro por el tercer lugar se midió ante el representante de Quintana Roo, a quien venció de manera contundente por 6-1, asegurando así su lugar en el podio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí