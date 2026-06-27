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Los Mets cesan a su coach Carlos Mendoza

Por AP

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Los Mets cesan a su coach Carlos Mendoza
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      NUEVA YORK.- Desde la oficina principal hasta el terreno de juego, prácticamente todo ha salido mal para los Mets de Nueva York durante el último año.

      Y el viernes, el mánager Carlos Mendoza pagó los platos rotos.

      A mitad de una temporada miserable, Mendoza fue despedido el viernes como mánager de los decepcionantes Mets de Nueva York y fue reemplazado por Andy Green.

      Nueva York amaneció con marca de 34-47 tras una racha de seis derrotas consecutivas, a 15 juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta, y a 9 1/2 juegos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

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      El propietario de los Mets, Steve Cohen, tenía grandes expectativas para un equipo que no conquista un título de la Serie Mundial desde 1986. Nueva York abrió la temporada con una nómina de 358 millones de dólares, la más alta del beisbol, y se proyectaba que pagaría 124 millones de dólares adicionales en impuesto de lujo.

      Las lesiones de Francisco Lindor, Juan Soto, Clay Holmes, Luis Robert Jr. y Jorge Polanco golpearon a los Mets, que el jueves traspasaron al lanzador David Peterson, su jugador con más tiempo en el equipo, a los Cachorros de Chicago y podrían inician una depuración de jugadores y una reestructuración de cara al futuro.

      Mendoza pasó 15 temporadas trabajando para los Yankees, las últimas cuatro como coach de banca, antes de que los Mets lo contrataran para reemplazar a Buck Showalter después de la temporada de 2023. Nueva York avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, pero los Mets no lograron clasificarse a los playoffs el año pasado y están entre las mayores decepciones del deporte esta temporada.

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