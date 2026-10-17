Lucen los Regionales de Progreso "Gallo de Oro"

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La actividad del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" continúa con grandes emociones en la Arena Potosí. Durante la jornada de este viernes 16 de octubre, correspondiente al octavo día de competencias, las escuadras participantes protagonizaron actuaciones de alto nivel técnico, con resultados que modificaron la parte alta de la clasificación de la categoría AAA.

La mejor puntuación de la jornada fue para los Regionales de Progreso "Gallo de Oro", de Hidalgo, que acumularon 313 puntos y se metieron en la pelea por los primeros lugares. Su actuación comenzó con una cala de caballo de 40 unidades de Fernando Hernández Gil, seguida de dos piales en el lienzo de Benito Cerón Alamilla, que aportaron 42 puntos. En el coleadero sumaron 98 unidades, con 37 de Benito Cerón Alamilla, 31 de Benito y 30 de Alejandro Cerón Prado.

Después de cerrar puertas grandes, el conjunto hidalguense no consiguió puntos positivos en la monta de toro, pero continuó con un lazo cabecero de 23 unidades de Omar Martínez Mera y un pial floreado de 11 tantos de Luis Ricardo Pérez Conde, con los que completó la terna. Rodrigo Segovia Martínez aportó 10 puntos en la monta de yegua, mientras que Omar Martínez brilló con tres manganas.