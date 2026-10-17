logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Lucen los Regionales de Progreso "Gallo de Oro"

Por Romario Ventura

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
A
Lucen los Regionales de Progreso "Gallo de Oro"
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La actividad del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" continúa con grandes emociones en la Arena Potosí. Durante la jornada de este viernes 16 de octubre, correspondiente al octavo día de competencias, las escuadras participantes protagonizaron actuaciones de alto nivel técnico, con resultados que modificaron la parte alta de la clasificación de la categoría AAA.

      La mejor puntuación de la jornada fue para los Regionales de Progreso "Gallo de Oro", de Hidalgo, que acumularon 313 puntos y se metieron en la pelea por los primeros lugares. Su actuación comenzó con una cala de caballo de 40 unidades de Fernando Hernández Gil, seguida de dos piales en el lienzo de Benito Cerón Alamilla, que aportaron 42 puntos. En el coleadero sumaron 98 unidades, con 37 de Benito Cerón Alamilla, 31 de Benito y 30 de Alejandro Cerón Prado.

      Después de cerrar puertas grandes, el conjunto hidalguense no consiguió puntos positivos en la monta de toro, pero continuó con un lazo cabecero de 23 unidades de Omar Martínez Mera y un pial floreado de 11 tantos de Luis Ricardo Pérez Conde, con los que completó la terna. Rodrigo Segovia Martínez aportó 10 puntos en la monta de yegua, mientras que Omar Martínez brilló con tres manganas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Aficionados croatas detenidos por insultos antisemitas en partido de fútbol
        Aficionados croatas detenidos por insultos antisemitas en partido de fútbol

        Aficionados croatas detenidos por insultos antisemitas en partido de fútbol

        SLP

        AP

        El gobierno croata y la Federación de Fútbol condenaron los hechos y exigieron sanciones ejemplares.

        Argentina confirma amistosos en noviembre tras retiro de Messi
        Argentina confirma amistosos en noviembre tras retiro de Messi

        Argentina confirma amistosos en noviembre tras retiro de Messi

        SLP

        AP

        Uruguay y Costa Rica serán los rivales de Argentina en la ventana internacional de noviembre.

        Pese a mudanza de LeBron, División del Pacífico luce reñida
        Pese a mudanza de LeBron, División del Pacífico luce reñida

        Pese a mudanza de LeBron, División del Pacífico luce reñida

        SLP

        AP

        Stephen Curry enfrenta recuperación y lidera Warriors que buscan volver a ser campeones.

        Real Madrid exige dimisión de presidente de La Liga tras polémica
        Real Madrid exige dimisión de presidente de La Liga tras polémica

        Real Madrid exige dimisión de presidente de La Liga tras polémica

        SLP

        AP

        Tebas acusa a Real Madrid de usar técnicas similares a la propaganda nazi para desacreditar árbitros.