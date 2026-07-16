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Luis de la Fuente promete pelear por ganar la final

Reveló las fortalezas que le permtieron a La Roja vencer a Francia

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Luis de la Fuente promete pelear por ganar la final
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      México.- España se instaló en la final de la Copa del Mundo, luego de imponerse (0-2) a Francia en el AT&T Stadium de Dallas.

      Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, La Roja eliminó a Les Bleus y peleará por bordar la segunda estrella en su escudo.

      Luego se la gran exhibición que ofrecieron los españoles, Luis de la Fuente habló en conferencia de prensa y compartió lo que les comentó a sus jugadores antes de jugar contra la plantilla más costosa del planeta.

      "Nuestro mensaje era que nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que se encontraba enfrente con el mejor equipo del mundo. La mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística es con orden, equilibro, sacrifico, esfuerzo e interpretando muy bien las fases de juego", declaró.

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      El director técnico riojano señaló que la clasificación a la disputa por el trofeo de Norteamérica 2026 "no es casualidad, es talento, trabajo y sacrificio, no es gratis" y valoró contar con "una generación de futbolistas excepcional, que tiene una actitud encomiable".

      "No teníamos duda de que siendo nosotros mismos íbamos a hacerle mucho daño a Francia, conocíamos muy su potencial, pero también teníamos la manera de desactivarla y contrarrestarla. Me sorprendo, constantemente, de verdad de lo que es capaz de hacer este equipo, es que se mejora en la versión de un partido a otro, el margen es infinito. Es un equipo muy comprometido, un grupo de jóvenes maravillosos, el gran mérito es ellos", expresó.

      Respecto al rival que le gustaría enfrentar en Nueva York/Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio, el seleccionador español admitió que no tiene alguna elección, pero confesó que preferiría a La Albiceleste.

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