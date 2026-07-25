Mahomes recibe alta médica sin límites

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ST. JOSEPH.- El quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, recibió el alta para participar en el inicio del campamento de entrenamiento, cumpliendo uno de los principales objetivos que el dos veces Jugador Más Valioso de la NFL se fijó cuando se sometió a una cirugía a finales del año pasado para reparar ligamentos desgarrados en su rodilla izquierda.

Mahomes manifestó el viernes que a principios de esta semana visitó al doctor Dan Cooper, el cirujano ortopédico con sede en Dallas que realizó la operación, y que cumplió todos los parámetros necesarios para presentarse a tiempo en la Universidad Estatal de Missouri Western.

Los Chiefs comienzan a practicar el sábado con novatos, mariscales de campo y jugadores que regresan de lesiones. El trabajo con el plantel completo comienza la próxima semana.

Ninguno de esos jugadores es más importante que Mahomes, quien se lesionó la rodilla al final de una derrota ante los Chargers en diciembre. Se sometió a la cirugía inmediatamente después y, en lugar de pasar la temporada baja en su casa de Texas como de costumbre, Mahomes se esforzó en las instalaciones de práctica de los Chiefs, avanzando con su rehabilitación para estar listo para el inicio del campamento a finales de julio.

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El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo que Mahomes recibió el alta total —sin limitaciones en absoluto—, pero que evaluará a la piedra angular de la franquicia día a día. Aún está por verse si participará en alguno de los partidos de pretemporada de los Chiefs.