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Malas decisiones les cuestan a Eagles y Commanders

Por AP

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Malas decisiones les cuestan a Eagles y Commanders
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      La mala gestión de las situaciones le costó victorias a Filadelfia y Washington. Los Giants también desperdiciaron oportunidades.

      El Este de la NFC tuvo un domingo de pesadilla y, en general, fue una dura Semana 5 para la división, incluida la derrota de Dallas en casa el jueves por la noche ante un equipo que hasta entonces no había ganado y un quarterback novato no seleccionado en el draft.

      Los diezmados Eagles regalaron una victoria en Londres.

      De manera inexplicable, los Commanders dejaron que el reloj se agotara en su contra estando en rango de gol de campo y tuvieron que conformarse con un empate ante los Giants, que desperdiciaron dos oportunidades de ganar en la prórroga. Sin cuatro defensores, sin Saquon Barkley ni el también corredor Tank Bigsby, y sin el receptor número 1 DeVonta Smith, los Eagles aun así tuvieron la oportunidad de vencer a Jacksonville cuando Jake Elliott pateó un gol de campo de 48 yardas con 8 segundos por jugar.

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      A los Jaguarse no les quedaban más opciones para para el relojo, así que Filadelfia debió haber pateado el balón hasta la zona de anotación para un touchback y obligarlos a ejecutar una jugada desde la yarda 35, necesitando unas 25 yardas para quedar en posición de gol de campo.

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