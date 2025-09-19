Manchester City doblega al Napoli

El Manchester City arrancó con solidez su participación en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26, al superar por 2-0 al Napoli en el Etihad Stadium, el 18 de septiembre.

El duelo estuvo condicionado desde el inicio por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo, capitán del conjunto italiano, a los 11 minutos tras una dura falta sobre Erling Haaland. Con un hombre más, el equipo de Pep Guardiola tomó el control absoluto de la posesión y generó varias ocasiones, aunque el arquero Vanja Milinkovic-Savic mantuvo en pie a su equipo con atajadas clave.

La resistencia napolitana se quebró en el segundo tiempo: Haaland abrió el marcador al 56’, firmando su gol número 50 en Champions League, mientras que Jérémy Doku amplió la ventaja al 65’ tras una gran jugada colectiva que selló la victoria.

El encuentro también tuvo un tinte especial por el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad, ahora vistiendo la camiseta del Napoli, aunque su presencia fue corta, ya que fue sustituido a los 26 minutos para ajustar la defensa tras la roja a su capitán.

Pese al esfuerzo del equipo de Antonio Conte, la superioridad numérica y futbolística del City fue determinante.

Con este resultado, los ingleses inician con buen pie el torneo continental, mientras que Napoli tendrá que reaccionar en sus próximos compromisos europeos.