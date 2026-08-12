Marlins blanquean 2-0 a los Piratas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MIAMI.- Eury Pérez permitió tres hits en siete innings, Esteury Ruiz conectó un jonrón y los Marlins de Miami vencieron el martes a Paul Skenes y a los Piratas de Pittsburgh por 2-0. El dominicano Pérez (6-9) ponchó a tres bateadores seguidos para abrir el juego y sólo permitió tres sencillos —dos en el tercero y uno en su último inning. El derecho recetó siete ponches y dio dos bases por bolas, al realizar 100 lanzamientos.
No ha permitido un jonrón en siete aperturas consecutivas.
Michael Petersen ponchó a dos en el octavo inning y Pete Fairbanks resolvió el noveno en orden para su 18vo salvamento en 21 oportunidades. Skenes (9-11) salió tras cinco innings y 65 lanzamientos. Permitió dos carreras —una limpia— con cinco hits.
El dominicano Ruiz conectó su sexto jonrón, un batazo solitario con un out en el tercer acto para poner al frente a Miami.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Azulejos Toronto vencen 5-3 a Medias Rojas Boston con carrera decisiva
AP
Medias Rojas Boston registran su peor racha desde junio tras derrota frente a Azulejos Toronto.
Kirk Cousins y Fernando Mendoza jugarán con Raiders en el debut de pretemporada
AP
Receptores y defensores novatos como Malik Benson y Jermod McCoy tendrán oportunidad de mostrar progreso.
Marlins vencen a Piratas 2-0 en Miami con jonrón de Ruiz
PULSO
Eury Pérez lanzó siete innings con solo tres hits y siete ponches para asegurar la victoria de Marlins.