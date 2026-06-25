Marruecos vence a Haití y clasifica

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México.- Marruecos venció 4-2 a Haití en un partido intenso. Pese a que el conjunto caribeño dio una gran actuación, los Leones del Atlas terminaron imponiendo mayor contundencia. Con este resultado, Marruecos avanza a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia.

Haití sorprendió desde temprano en el encuentro. Al minuto 10, Lenny Joseph abrió el marcador y puso en ventaja al conjunto caribeño frente a Marruecos. En las gradas, la emoción fue evidente, varios aficionados no pudieron contener las lágrimas al ver a su selección adelantarse ante un equipo que ha destacado por su nivel de juego. Aunque los haitianos llegaban al partido ya eliminados, el gol representó un momento de orgullo para una afición que nunca dejó de alentar.

Al 29´, Marruecos buscó el empate con insistencia; sin embargo, los intentos de Achraf Hakimi y Ayoub El Kaabi fueron contenidos por el guardameta haitiano Johny Placide, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro en los primeros minutos.

La reacción marroquí no tardó en llegar. Al 39´, su capitán, Achraf Hakimi, apareció dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes y establecer el 1-1. Sin embargo, la respuesta haitiana fue inmediata: apenas tres minutos después, al 42´, Wilson Isidor sacó un potente disparo de pierna derecha desde fuera del área para devolverle la ventaja a su selección con una anotación que bien podría competir entre las mejores del Mundial.

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Marruecos volvió a reaccionar antes del descanso y, al 45´, Abdelhamid Sabiri firmó el 2-2 con el que ambos equipos se marcharon al entretiempo.

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Ambos equipos generaron oportunidades de peligro, aunque Marruecos mostró mayor precisión en los metros finales. La insistencia del conjunto africano encontró recompensa al minuto 77, cuando Soufiane Rahimi definió de pierna derecha para darle la vuelta al marcador y poner el 3-2. Al minuto 88 llegó el 4-2 definitivo. Gessime Yassine apareció para sentenciar el encuentro y sellar la victoria de los Leones del Atlas.

En su siguiente encuentro, Marruecos se trasladará a tierras mexicanas para disputar los dieciseisavos de final en el Estadio Monterrey. Su rival será el segundo clasificado del Grupo F.