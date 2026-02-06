Matthew Stafford gana el premio al Jugador Más Valioso de la NFL

SAN FRANCISCO (AP) — El premio al Jugador Más Valioso de la liga fue para Matthew Stafford, quien además anunció que regresará a los Rams de Los Ángeles para otra temporada.

Stafford superó a Drake Maye por el premio MVP el jueves por la noche en la carrera más reñida desde que Peyton Manning y Steve McNair compartieron el galardón en 2003.

Stafford recibió 24 de los 50 votos de primer lugar , mientras que Maye obtuvo 23. Pero Maye tiene la oportunidad de llevarse a casa un Trofeo Vince Lombardi esta semana. Lidera a los Patriots de Nueva Inglaterra contra los Seahawks de Seattle en el Super Bowl el domingo .

Stafford, quien cumplirá 38 años el sábado, quiere otra oportunidad para intentar ganar su segundo anillo de Super Bowl con los Rams .

"Oh sí , volveré. Fue una temporada increíble y juego con un grupo de chicos y entrenadores tan geniales que tuve la suerte de terminar esta temporada sano , y quiero asegurarme de salir y ver qué sucede el próximo año", dijo Stafford a la AP .

Stafford llevó a sus cuatro hijas , todas vestidas con vestidos idénticos en blanco y negro, al escenario para aceptar el premio.

Agradeció a su equipo y dejó a su esposa e hijas para el final: "Son unas animadoras increíbles para mí. Lo aprecio. Estoy tan feliz de tenerlas en los juegos en la línea lateral conmigo, y no puedo esperar a que me animen el próximo año cuando estemos ahí afuera pateando traseros".

Fue la manera de Stafford de anunciar que regresará la próxima temporada después de contemplar el retiro.

Myles Garrett fue una elección unánime para el premio al Jugador Defensivo del Año de la AP-NFL después de establecer un récord de temporada con 23 capturas.

El receptor All-Pro Jaxon Smith-Njigba superó a Christian McCaffrey para el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP-NFL .

Mike Vrabel de Nueva Inglaterra superó a Liam Coen de Jacksonville para el premio al Entrenador del Año de la AP-NFL, convirtiéndose en el séptimo entrenador en ganarlo con dos equipos diferentes.

McCaffrey se convirtió en el primer corredor en ganar el premio al Jugador Regreso del Año de la AP-NFL en 24 años.

El apoyador de los Browns, Carson Schwesinger, fue un ganador indiscutible para el premio al Novato Defensivo del Año de la AP-NFL .

El receptor de los Panthers, Tetairoa McMillan, se llevó el premio al Novato Ofensivo del Año de la AP-NFL.

El coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels, ganó el premio al Entrenador Asistente del Año de la AP-NFL en la primera temporada de su tercer período con el equipo.

Un panel nacional de 50 miembros de los medios que cubren regularmente la liga completó la votación antes de que comenzaran los playoffs. Los votos fueron contabilizados por la firma de contabilidad Lutz and Carr.

Los votantes seleccionaron un grupo de cinco para los ocho premios AP de la NFL. Los votos de primer lugar valían diez puntos. Los votos de segundo a quinto lugar valían cinco, tres, dos y un punto.

Josh Allen, el MVP de la NFL 2024, recibió dos votos de primer lugar para el MVP, y Justin Herbert obtuvo el otro.

Stafford, quien obtuvo honores de primer equipo All-Pro por primera vez en su carrera de 17 años, terminó con 366 puntos frente a los 361 de Maye . Allen quedó en tercer lugar con 91 puntos, Christian McCaffrey (71) fue cuarto y Trevor Lawrence (49) quedó en quinto lugar.

Es la segunda vez que McCaffrey termina entre los cinco primeros en tres años, más que cualquier otro no quarterback desde que se implementó el sistema de puntos ponderados en 2022.

Stafford lideró la NFL con 4,707 yardas por pase y 46 touchdowns. Lanzó ocho intercepciones y terminó segundo detrás de Maye con un índice de pasador de 109.2. Stafford y los Rams de Los Ángeles perdieron ante Seattle en el juego de campeonato de la NFC.

Maye tuvo 4,394 yardas por pase, 31 touchdowns y ocho intercepciones. El profesional de segundo año lideró la liga en índice de pasador (113.5) y porcentaje de pases completos (72).

Entrenador del Año

Vrabel puede obtener su primer título de Super Bowl como entrenador en jefe el domingo si los Patriots vencen a los Seahawks. Recibió 19 votos de primer lugar frente a los 16 de Coen y terminó con 302 puntos.

Vrabel, ganador del premio al Entrenador del Año 2021 con los Titans , llevó a los Patriots de ser los peores a los primeros en la AFC Este, una mejora de 10 victorias en su primera temporada en Nueva Inglaterra.

Coen tuvo 239 puntos después de llevar a los Jaguars de Jacksonville a 13 victorias y un título de la AFC Sur en su primera temporada.

Mike Macdonald de Seattle obtuvo ocho votos de primer lugar y terminó tercero (191). Ben Johnson de Chicago recibió un voto de primer lugar y quedó en cuarto lugar (145). Kyle Shanahan de San Francisco tuvo seis votos de primer lugar para quedar en quinto lugar (140).

Jugador Defensivo del Año

Garrett recibió los 50 votos de primer lugar para convertirse en el noveno jugador en ganar el DPOY varias veces y el segundo elegido unánimemente después de J.J. Watt , quien lo hizo en 2014. El cazamariscales de Cleveland también fue una selección unánime All-Pro. Garrett ganó previamente el premio en 2023.

"No comienza solo conmigo", dijo. "Comienza con grandes compañeros de equipo, una gran organización, grandes entrenadores que nos ponen en posición. Estoy agradecido por cada uno de mis compañeros que me ayudaron a llegar aquí. No es posible sin ellos".

El cazamariscales de los Texans, Will Anderson Jr., terminó segundo con 77 puntos, el cazamariscales de los Packers, Micah Parsons, quedó en tercer lugar (63), seguido por el cazamariscales de los Broncos, Nik Bonitto (52), y el cazamariscales de los Lions, Aidan Hutchinson (42).

Garrett superó a Michael Strahan (22.5) y T.J. Watt (22.5) cuando capturó a Joe Burrow en el último juego de la temporada regular.

Jugador Ofensivo del Año

Smith-Njigba obtuvo 14 votos de primer lugar frente a los 12 de McCaffrey y terminó con 272 puntos. McCaffrey, quien ganó el premio al Jugador Regreso del Año de la AP-NFL, tuvo 223 puntos.

Smith-Njigba atrapó 119 pases y lideró la liga con 1,793 yardas por recepción. Tuvo 10 touchdowns.

El receptor de los Rams, Puka Nacua, unánimemente All-Pro como Smith-Njigba, terminó tercero con ocho votos de primer lugar y 170 puntos. El corredor All-Pro de los Falcons, Bijan Robinson, estuvo justo detrás de él con seis votos de primer lugar y 168 puntos.

Jugador Regreso del Año

McCaffrey, el versátil corredor All-Pro de San Francisco, recibió 31 votos de primer lugar y 395 puntos, superando a Aidan Hutchinson. Garrison Hearst fue el último corredor en ganarlo en 2001.

Hutchinson obtuvo nueve votos de primer lugar y 221 puntos. Dak Prescott quedó en tercer lugar con seis votos de primer lugar y 167 puntos. Lawrence obtuvo dos votos de primer lugar y terminó cuarto (130). Stefon Diggs quedó en quinto lugar (40).

Philip Rivers y Chris Olave recibieron cada uno un voto de primer lugar.

McCaffrey jugó solo cuatro juegos en 2024 debido a una tendinitis bilateral de Aquiles seguida de una lesión de PCL que terminó la temporada. Regresó para jugar todos los juegos para los 49ers y tuvo 2,126 yardas desde la línea de golpeo y 17 touchdowns.

Novato Defensivo del Año

Schwesinger recibió 40 votos de primer lugar y tuvo 441 puntos para convertirse en el sexto jugador en las últimas 45 temporadas en ganar el premio después de no ser seleccionado en la primera ronda. Shaq Leonard (2018) y DeMeco Ryans (2006) fueron los únicos otros en las últimas 20 temporadas. Cleveland seleccionó a Schwesinger en la segunda ronda en el puesto 33 en general.

El versátil back defensivo de los Seahawks, Nick Emmanwori, obtuvo siete votos de primer lugar y terminó segundo (199).

Novato Ofensivo del Año

McMillan obtuvo 41 votos de primer lugar después de atrapar 70 pases para 1,014 yardas y siete touchdowns .

El quarterback de los Saints, Tyler Shough, obtuvo cinco votos de primer lugar y terminó segundo con 168 puntos, muy por detrás de los 445 de McMillan.

Entrenador Asistente del Año

McDaniels recibió 17 de los 50 votos de primer lugar y terminó con 249 puntos. El coordinador defensivo de los Broncos, Vance Joseph, quedó en segundo lugar con 10 votos de primer lugar y 176 puntos.