Matthew Stafford es nombrado MVP de la NFL

Después de varios meses de especulación y 17 años en la liga, el mariscal de campo de Los Ángeles Rams, Matthew Stafford, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL tras imponerse con 24 votos al quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, que tuvo 23 a su favor.

Dos días antes de cumplir 38 años, Stafford es reconocido por primera vez en su carrera como el MVP de la liga, después de una temporada con números impresionantes, a pesar de fallar en su misión de llevar a los Rams al Super Bowl LX tras perder contra los Seattle Seahawks en la Final de la Conferencia Nacional.

En temporada regular, Stafford lanzó para 4 mil 707 yardas y 46 pases de anotación con tan solo 8 intercepciones. En playoffs lanzó otras 936 yardas y 6 pases de anotación.

Junto a su esposa y sus cuatro hijas, Stafford vivió una noche inolvidable y recibió un merecido reconocimiento.

Otros jugadores destacados fueron Jaxon Smith-Njigba, de los Seahawks, que fue nombrado Jugador Ofensivo del Año; en temporada regular, el receptor firmó mil 1793 yardas y 10 anotaciones; en playoffs, JSN lleva 172 yardas y 2 touchdowns. Por su parte, el ala defensiva de los Cleveland Browns, Myles Garrett, fue nombrado Jugador Defensivo del Año en una temporada donde rompió el récord de 23 capturas de quarterback en una misma campaña.

El estratega de los Patriots, Mike Vrabel, fue nombrado Entrenador del Año.

En el nombramiento de los nuevos integrantes al Salón de la Fama, la gran polémica giró en torno a la ausencia del entrenador con más Super Bowls en la historia, Bill Belichick, quien no ingresó en su primer año de elegibilidad.

A continuación, les presentamos la lista de los reconocimientos más destacados de la noche junto a los nuevos integrantes del Salón de la Fama.

Mike Vrabel (New England Patriots - Entrenador del Año)

Josh McDaniels (New England Patriots - Entrenador Asistente del Año)

Myles Garrett (Cleveland Browns - Jugador Defensivo del Año)

Jaxon Smith-Njigba (Seattle Seahawks - Jugador Ofensivo del Año)

Tetairoa McMillan (Carolina Panthers - Novato Ofensivo del Año)

Christian McCaffrey (San Francisco 49ers - Regreso del Año)

Carson Schwesinger (Cleveland Browns - Novato Defensivo del Año)

Drew Brees: el exmariscal de campo que le dio a los Saints de Nueva Orleans su único anillo de campeón.

Larry Fitzgerald: el segundo receptor líder de toda la historia en la NFL.

Adam Vinatieri: cuatro veces campeón del Super Bowl y máximo anotador en la historia de la NFL con 2 mil 673 puntos en la temporada regular.

Roger Craig: tricampeón de la NFL con los 49ers de San Francisco

Luke Kuechly: con 34 años ganó su lugar en Canton, Ohio.