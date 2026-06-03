Max va por triunfo en Aguascalientes

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Con la motivación a tope tras su actuación en la fecha anterior disputada en Puebla, el piloto capitalino Max Gutiérrez afrontará este fin de semana un nuevo compromiso dentro de la NASCAR México Series 2026, cuando se dispute la quinta fecha del campeonato en el Óvalo Aguascalientes México.

El volante del auto número 23 de Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis llega ubicado en la tercera posición de la clasificación general, situación que lo mantiene plenamente en la pelea por los primeros lugares del campeonato cuando la temporada regular entra en una etapa decisiva rumbo al Chase, la fase final donde se definirá al campeón del serial.

Con cuatro competencias aún por disputarse antes del corte clasificatorio, Gutiérrez tiene como principal objetivo seguir sumando puntos importantes y acercarse al liderato general, sin perder de vista la posibilidad de conquistar su primera victoria de la temporada.

El trazado de Aguascalientes representa un escenario conocido para el piloto y su equipo. Aunque en los últimos años los resultados no han sido los esperados para la escudería, el óvalo hidrocálido guarda buenos recuerdos para Max, quien logró ahí uno de sus mejores desempeños al finalizar en la segunda posición durante su primera campaña con los colores de Canel´s. Previo a la competencia, el piloto reconoció que el resultado obtenido en Puebla fue positivo pese a los inconvenientes mecánicos y aseguró que el equipo trabaja para llegar en mejores condiciones a esta nueva cita del calendario.

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"A pesar de los problemas que presentamos en Puebla, el resultado final fue satisfactorio. Ahora en Aguascalientes no queremos pasar por lo mismo, así que debemos trabajar aún más para probar todo lo necesario y dejar el auto al cien por ciento, porque ya es momento de ganar. Es un óvalo que me gusta mucho y donde he conseguido buenos resultados. Lo importante es seguir sumando para llegar al corte previo al Chase en una buena posición", comentó Gutiérrez.

La actividad para el equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis arrancará el sábado 6 de junio con dos sesiones de prácticas programadas de 10:00 a 11:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. Posteriormente se desarrollará la sesión de calificación individual a tres vueltas entre las 14:10 y las 14:40 horas. Los diez pilotos más rápidos avanzarán a una ronda final para disputar la pole position, en una definición que promete ser muy cerrada. La carrera principal, denominada una de las más importantes de la temporada regular, se llevará a cabo el domingo 7 de junio a partir de las 13:40 horas. La competencia estará pactada a 170 vueltas, contará con un stage en el giro 70 y tendrá un límite de duración de 100 minutos.