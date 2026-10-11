logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Max Verstappen logra el doblete

Gana la carrera sprint y consigue la pole en el GP de Singapur de la F1

Por AP

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Max Verstappen logra el doblete
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SINGAPUR.- Max Verstappen es el piloto a vencer en la Fórmula 1 una vez más, pero Kimi Antonelli continúa su marcha hacia el título.

      Verstappen se impuso el sábado en la carrera sprint y luego consiguió la 50ª pole de su carrera para el Gran Premio de Singapur, todo en un circuito donde nunca había ganado ni había largado desde el primer puesto.

      "Esta es la que quería", dijo.

      Además de Verstappen, el otro gran ganador del día fue Antonelli, quien amplió su ventaja sobre George Russell cuando su compañero de Mercedes se estrelló cuando iba al frente en el sprint. El italiano se clasificó cuarto, lo que lo prepara para otro resultado sólido mañana, cuando Russell debe cumplir una penalización en la parrilla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Un Red Bull mejorado ha sido clave para darle la vuelta a la temporada de Verstappen, pero todavía tiene un gran defecto.

      Verstappen dijo que Red Bull tendrá que trabajar en sus salidas "horrendas" después de que perdió el liderato en la arrancada, tal como le ocurrió en Malasia la semana pasada — cuando aun así consiguió su primera victoria en 2026.

      "No aceleramos al salir", dijo. "Hasta ahora siempre tenemos salidas terribles, así que tenemos que entender qué está pasando ahí".

      UN SPRINT CAÓTICO

      Y UNA CLASIFICACIÓN TRANQUILA

      En una carrera caótica que también vio a Lando Norris chocar con su compañero de McLaren Oscar Piastri, Russell superó a Verstappen en la arrancada con la pista mojada. Pero el británico perdió el control de su monoplaza unos metros más adelante, tras pisar con una rueda la línea pintada al final de la primera vuelta, lo que le hizo dar un trompo en la pista y chocar contra la barrera.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United
      Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

      Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

      SLP

      AP

      La victoria 4-0 ante D.C. United fue la primera de Inter Miami desde agosto y la primera con el entrenador Cristian González.

      Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs
      Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

      Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

      SLP

      AP

      Cleveland superó 2-0 a Chicago con 12 ponches de Williams y jonrón de Ramírez.

      Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China
      Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

      Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

      SLP

      AP

      Carlos Alcaraz extendió su racha ganadora a siete partidos con victoria sobre Juan Manuel Cerúndolo.

      Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido
      Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

      Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

      SLP

      AP

      El portero Manuel Neuer falló en el despeje inicial y permitió un gol a los ocho segundos en el partido Bayern vs Augsburg.