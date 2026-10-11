Max Verstappen logra el doblete

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SINGAPUR.- Max Verstappen es el piloto a vencer en la Fórmula 1 una vez más, pero Kimi Antonelli continúa su marcha hacia el título.

Verstappen se impuso el sábado en la carrera sprint y luego consiguió la 50ª pole de su carrera para el Gran Premio de Singapur, todo en un circuito donde nunca había ganado ni había largado desde el primer puesto.

"Esta es la que quería", dijo.

Además de Verstappen, el otro gran ganador del día fue Antonelli, quien amplió su ventaja sobre George Russell cuando su compañero de Mercedes se estrelló cuando iba al frente en el sprint. El italiano se clasificó cuarto, lo que lo prepara para otro resultado sólido mañana, cuando Russell debe cumplir una penalización en la parrilla.

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Un Red Bull mejorado ha sido clave para darle la vuelta a la temporada de Verstappen, pero todavía tiene un gran defecto.

Verstappen dijo que Red Bull tendrá que trabajar en sus salidas "horrendas" después de que perdió el liderato en la arrancada, tal como le ocurrió en Malasia la semana pasada — cuando aun así consiguió su primera victoria en 2026.

"No aceleramos al salir", dijo. "Hasta ahora siempre tenemos salidas terribles, así que tenemos que entender qué está pasando ahí".

UN SPRINT CAÓTICO

Y UNA CLASIFICACIÓN TRANQUILA

En una carrera caótica que también vio a Lando Norris chocar con su compañero de McLaren Oscar Piastri, Russell superó a Verstappen en la arrancada con la pista mojada. Pero el británico perdió el control de su monoplaza unos metros más adelante, tras pisar con una rueda la línea pintada al final de la primera vuelta, lo que le hizo dar un trompo en la pista y chocar contra la barrera.