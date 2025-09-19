McLaughlin bate la marca de 400m

TOKIO.- Cuando Sydney McLaughlin-Levrone avanzó con fuerza en la curva final de la final de 400 metros del Mundial de atletismo, miró a su derecha y vio algo que no había estado allí en un tiempo.

Otra corredora.

Tenía una carrera en sus manos.

La mejor manera de explicar cómo McLaughlin-Levrone se convirtió en la primera mujer en casi 40 años en romper la casi inalcanzable marca de 48 segundos en los 400 es que la oponente a la que venció el jueves por la noche en una pista resplandeciente por la lluvia en Tokio, la dominicana Marileidy Paulino, también bajó de los 48 segundos.

“No corres algo así sin mujeres increíbles que te empujen a hacerlo”, dijo McLaughlin-Levrone.

Los tiempos oficiales de esta carrera: McLaughlin-Levrone 47,78 segundos. Paulino 47,98.

Fueron los segundos y terceros tiempos más rápidos de la historia, apenas por detrás de los 47,60 logrados por Marita Koch —de Alemania Oriental— en 1985, uno de los últimos vestigios restantes de un sistema de dopaje del bloque del Este que fue expuesto décadas después de su finalización.

Salwa Eid Nasar, una nigeriana que representa a Bahréin, entró tercera con 48,19, un tiempo que le habría permitido ganar en los dos últimos campeonatos mundiales.

McLaughlin-Levrone, quien se alejó de las vallas para ver qué podría lograr en los 400 planos, dijo que estaba tan enfocada en ganar el título en una nueva prueba como en perseguir un récord que siempre se había considerado inalcanzable.

Y Paulino, la campeona olímpica y mundial reinante en los 400, no iba a cederlo tan fácil.

Esta fue una reñida carrera, como las que McLaughlin-Levrone no había sido parte en al menos tres años en las vallas. McLaughlin-Levrone solía tener una brecha de unos cuatro cuerpos a 30 metros del final, pero Paulino en realidad estaba ganando terreno cuando ambas se lanzaron hacia la meta.

“Al final del día, este no era mi título para retener, era mío para ganar”, dijo McLaughlin-Levrone, de 26 años. “Bobby usa términos de boxeo todo el tiempo. Dijo: ‘Tienes que salir ahí y tomar el cinturón. No es tuyo. Tienes que ganártelo’”.

Bobby es Bobby Kersee, el entrenador mágico que ayudó a transformar a McLaughlin-Levrone en la mejor vallista femenina de la historia y podría estar haciendo lo mismo en los 400. Las sesiones de entrenamiento brutales con Willington Wright, un ex corredor de los 400, fueron parte del régimen.