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Atlas suma a Jorge Sánchez para el Apertura 2026

Con 28 años de edad, el zaguero regresa a la Liga MX

Por El Universal

Julio 16, 2026 03:42 p.m.
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Atlas suma a Jorge Sánchez para el Apertura 2026
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      Atlas sigue moviéndose en el mercado de fichajes y ahora sumó experiencia internacional a su plantilla para el Apertura 2026.

      Los Rojinegros hicieron oficial la llegada del lateral derecho mexicano Jorge Sánchez, quien se incorpora al equipo después de haber defendido a la Selección Mexicana en la reciente Copa del Mundo.

      Con 28 años de edad, el zaguero regresa a la Liga MX después de una carrera que lo llevó a jugar en equipos como Santos Laguna, América, Cruz Azul, Ajax de Países Bajos, Porto de Portugal y PAOK de Grecia.

      La llegada de Sánchez responde al proyecto que busca construir Atlas, con una plantilla competitiva y jugadores con personalidad, liderazgo y mentalidad ganadora.

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      Los Zorros pretenden regresar a los primeros planos del futbol mexicano y el lateral tricolor será una de las piezas importantes para conseguirlo.

      El palmarés de Jorge Sánchez

      El nuevo jugador rojinegro llega con una importante experiencia en partidos de máxima exigencia. En su carrera ha conquistado los siguientes trofeos:

      · Dos títulos de Liga MX

      · Una Copa MX

      · Un Campeón de Campeones

      · Una Concacaf Champions Cup

      · Una Copa de Portugal

      Con la Selección Mexicana también ha levantado trofeos importantes, pues ganó dos Copas Oro de la Concacaf y una Concacaf Nations League.

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