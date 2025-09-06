Messi deja en duda el Mundial

México.- Después de haber sido ovacionado por más de miles de aficionados, Lionel Messi amargó la fiesta al no asegurar su participación en el Mundial de 2026, donde Argentina llega como campeón defensor.

En su duelo frente Venezuela, el astro Albiceleste se lució con un doblete para despedirse de su afición, ya que el capitán argentino habría disputado su último juego oficial en su país. Con esta victoria, los campeones del mundo llegaron a 38 unidades para seguir como líderes de las eliminatorias de Conmebol.

A lo largo del juego, Leo fue ovacionado por los casi 50 mil seguidores que se dieron cita en el Más Monumental, pero una vez finalizado el encuentro, el ídolo argentino habló sobre su futuro en la selección, en específico sobre la Copa del Mundo del año entrante.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (...) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Messi fue claro con que si no se siente bien físicamente prefiere no estar en la convocatoria, dejando aún más dudas de su participación con La Albiceleste.

“Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”. Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, aseveró.

Leo todavía no piensa en retirarse de la selección, ya que no se encuentra preparado para vivir este momento, pero también aseguró que dependerá de cómo va sintiéndose.